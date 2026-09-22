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Zapomeňte na přeplněný Mnichov. O tomto římském klenotu na západě Německa ví málokdo

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Řím bez cesty do Itálie? Na západě Německa stojí město, kde projdete římskou branou, sestoupíte do podzemí císařských lázní a následně si dáte místní pivo. Trevír přitom zůstává ve stínu Berlína, Mnichova nebo Hamburku.
Zapomeňte na přeplněný Mnichov. O tomto římském klenotu na západě Německa ví málokdo

Zapomeňte na přeplněný Mnichov. O tomto římském klenotu na západě Německa ví málokdo

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