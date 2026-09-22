Zapomeňte na přeplněný Mnichov. O tomto římském klenotu na západě Německa ví málokdo

Řím bez cesty do Itálie? Na západě Německa stojí město, kde projdete římskou branou, sestoupíte do podzemí císařských lázní a následně si dáte místní pivo. Trevír přitom zůstává ve stínu Berlína, Mnichova nebo Hamburku.
Právě to může být jeho největší výhoda. Turisté zde rozhodně nechybějí, ale místo nekonečných front a přeplněných náměstí působí město podstatně komorněji. A historie tu nezačíná ve středověku, nýbrž hluboko v dobách Římské říše.
Město, které pamatuje císaře
Trevír, německy
Trier, leží na řece Mosele nedaleko Lucemburska. Město uvádí jako rok svého založení 17 před naším letopočtem, kdy zde Římané vybudovali město Augusta Treverorum. Dnes je proto běžně označováno za nejstarší město Německa. Trevír spojuje římskou minulost, středověkou architekturu i živé centrum, které lze pohodlně projít pěšky. Foto: Randolfo Santos / Google Maps
Nešlo přitom o bezvýznamné provinční sídlo. Na konci 3. století se Trevír stal
jedním z hlavních center římské moci a jedním ze sídel tetrarchie. UNESCO připomíná, že byl v pozdní antice známý jako druhý Řím a patřil mezi největší města celé říše.
Výhodou je, že na rozdíl od některých evropských metropolí zde není nutné strávit půl dne cestováním v metru. Podstatnou část historického centra zvládnete projít pěšky.
Brána, která přežila téměř dva tisíce let
Největším symbolem Trevíru je
Porta Nigra. Mohutná městská brána vznikla přibližně kolem roku 170 a patří k nejlépe dochovaným římským branám severně od Alp. Její obrovské pískovcové bloky byly původně skládány bez malty, a konstrukce tak držela díky své vlastní hmotnosti.
Její zachování do dnešní doby má pozoruhodný důvod. Ve středověku byla přeměněna na kostel, což ji pomohlo uchránit se před rozebráním na stavební materiál. Právě proto dnes stojí tam, kde ostatní brány římského Trevíru dávno zmizely.
Porta Nigra je nejznámějším symbolem města a jednou z nejlépe dochovaných římských městských bran severně od Alp. Foto: Wijnand Gelderblom / Google Maps
Archeolog
Ferdinand Heimerl z Univerzity v Trevíru popsal pro National Geographic jednu z hlavních předností města jednoduše:
„Představte si velké a působivé římské památky, ale bez davů turistů.“ Císařské lázně odhalují někdejší velikost Trevíru
Od Porta Nigra se vyplatí pokračovat ke
Konstantinově bazilice a Císařským lázním. Ty byly součástí rozsáhlého pozdně antického palácového komplexu. Dodnes lze procházet jejich podzemními chodbami a získat mnohem lepší představu o tom, jak technicky vyspělé římské lázně byly.
Ještě starší jsou
Barbariny lázně. Ve 2. století zabíral celý komplex přibližně 42 000 metrů čtverečních, tedy plochu odpovídající asi šesti fotbalovým hřištím. Nechyběly vytápěné prostory, bazény ani nákladná mramorová výzdoba. Gladiátoři bavili až 18 tisíc diváků
Římskou minulost si lze nejsnáze představit
v místním amfiteátru. Vznikl ve 2. století a podle památkové správy dokázal pojmout až 18 000 lidí. Odehrávaly se tu zápasy bojovníků i představení se zvířaty. Římský amfiteátr dokázal pojmout až 18 tisíc diváků. Ve 2. století se zde konaly zápasy i další veřejná představení. Foto: Dariusz Kubat / Google Maps
Zajímavější než samotné tribuny je podle mě prostor pod arénou. Podzemí sloužilo k organizaci představení a zařízení umožňovalo dostávat účinkující nebo rekvizity přímo na scénu. Najednou je mnohem snazší představit si, že před dvěma tisíci lety šlo o obdobu dnešního velkého stadionu.
Nejstarší biskupský kostel Německa stojí pár minut odsud
Trevír ale není pouze římským skanzenem. Jen několik minut chůze od Porta Nigra stojí
katedrála svatého Petra. Turistická centrála ji označuje za nejstarší biskupský kostel v Německu. Její historie sahá do Konstantinovy doby a původní raně křesťanský komplex byl výrazně větší než dnešní chrám.
Hned vedle stojí Liebfrauenkirche,
kostel Panny Marie. Jde o nejstarší kostel postavený ve francouzském vrcholně gotickém stylu mimo Francii. Spolu s katedrálou, římskými stavbami a sloupem v nedalekém Igelu tvoří soubor devíti památek zapsaných na seznamu světového dědictví UNESCO.
Letošní rok je navíc pro město symbolický. Od zápisu tohoto souboru na seznam UNESCO uplynulo 40 let a Trevír při této příležitosti pořádá jubilejní program.
Z římského města rovnou k rodnému domu Karla Marxe
Historie tu samozřejmě neskončila s Římany. V Brückenstraße stojí barokní dům, ve kterém se roku 1818 narodil
Karl Marx. Dnes funguje jako muzeum věnované jeho životu, dílu a pozdějšímu vlivu jeho myšlenek. V Trevíru se roku 1818 narodil Karl Marx. Jeho rodný dům dnes slouží jako muzeum věnované jeho životu, dílu a odkazu. Foto: Frank Guellmeister / Google Maps
Právě tahle směs epoch dělá Trevír neobvyklým. Během jedné procházky můžete stát u římské brány, projít kolem středověkých kostelů a skončit před domem
jedné z nejznámějších osobností 19. století. Pivo za čtyři eura existuje, ale půllitr nečekejte
Místní pivovar Kraft Bräu aktuálně nabízí 0,3 litru světlého piva za 3,80 eura (90 Kč), půllitr stojí 5,80 eura (140 Kč). Vedle cen na mnichovském Oktoberfestu to stále působí příznivě. Letos tam litr festivalového piva vyjde na 14,80 až 15,90 eura (390 Kč).
Trevír navíc leží uprostřed
vinařské oblasti Mosely, takže by byla škoda zůstat pouze u piva. Okolní svahy jsou spojené především s ryzlinkem a vinice začínají prakticky za hranicí města. Žádné davy? Spíš příjemnější měřítko
Ani zde samozřejmě nebudete sami. Podle města přijíždějí do Trevíru každoročně přibližně
čtyři až pět milionů jednodenních návštěvníků. V roce 2024 zde bylo evidováno 468 645 příjezdů ubytovaných hostů.
Rozdíl spočívá především v měřítku. Trevír má
přibližně 113 tisíc obyvatel a jeho nejvýznamnější památky jsou soustředěné na relativně malé ploše. Nemusíte proto plánovat komplikovaný program a mezi jednotlivými místy ztrácet hodiny cestováním. Trevír překvapí mimořádnou koncentrací historických památek. Dominantu centra tvoří katedrála svatého Petra, jejíž kořeny sahají až do pozdní antiky. Foto: Mister X / Google Maps
Pokud bych si měla vybrat
město na prodloužený víkend, kde se dá spojit historie, dobré jídlo, víno, pivo a dlouhé procházky, Trevír by mě lákal víc než řada známějších německých adres. Není bez turistů a není ani extrémně levný. Pořád však nabízí něco, co se hledá stále hůř, a to jsou velké památky v překvapivě malém a pohodlném městě. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, unesco.org, nationalgeographic.com, zentrum-der-antike.de, trier-info.de, trier.de