Lojda sledoval české tenisty zblízka a odhalil kontrast s Amerikou. Nejde jen o výsledky, ale o zázemí a přístup

Třináct tisíc lidí, dva dny napětí a závěrečný bod Jiřího Lehečky. Tak vypadal zářijový víkend v pražské O2 areně, kam se Davis Cup vrátil po třinácti letech. Bývalý tenista Dušan Lojda, který celý duel sledoval přímo z hlediště a následně jej komentoval pro Aktuálně.cz, napsal o „nové mladé generaci českých kluků“, která chce navázat na éru Berdych–Štěpánek. Z jeho pohledu ale Češi nevyhráli jen na kurtu, vyhráli i v tom, co se odehrávalo kolem něj.
Čísla říkají jedno, výsledek druhé
Na papíře měli Američané navrch. Ben Shelton přijel jako světová čtyřka, Learner Tien jako třináctka. Proti nim stáli Jakub Menšík na patnáctém místě žebříčku a Lehečka na třiadvacátém. Když k tomu připočteme, že sezona 2025 skončila s patnácti Američany v první stovce ATP, víc než jakákoli jiná země, vypadá česká výhra jako anomálie.
Jenže Davis Cup není turnaj jednotlivců. Je to dvoudenní vyřazovací souboj, kde rozhodují dva singly a jedna čtyřhra. Šířka základny, na kterou jsou Spojené státy právem hrdé, se v tomhle formátu smrskne na konkrétní pětici a její schopnost fungovat pod tlakem. A právě tady se český tým ukázal jako lépe poskládaný stroj.
Debl jako klíčový uzel dramatu
Páteční singly skončily 1:1, Menšík porazil Sheltona, Tien zdolal Lehečku. Sobotní čtyřhra měla rozhodnout o psychologické převaze. Adam Pavlásek s Adamem Riklem, oba v elitní čtyřicítce deblového žebříčku, vedli proti americkému páru Harrison–Krajicek a měli čtyři mečboly. Žádný neproměnili. Prohráli 7:5, 3:6, 6:7.
Stav 1:2. Česko zády ke zdi. A přesně v tomhle momentu se ukázalo, proč týmová soudržnost a domácí prostředí nejsou prázdné fráze. Menšík vyrovnal, Lehečka v rozhodujícím pátém zápase zavřel celý tie. Po zápase mluvil o tom, že „nikde na světě“ si takový moment nedokáže užít víc než v pražské hale.
Co všechno se skrývá pod slovem „zázemí“
Lojda ve svém komentáři zmiňuje český „přístup“ a „zázemí“ jako faktory, které přesahují samotnou kvalitu úderů. Z kontextu celého víkendu lze pod tím rozumět několik vrstev najednou:
- Domácí hala. O2 arena s kapacitou dvacet tisíc míst nabídla kulisu, jakou americký tým na Delray Beach v loňské kvalifikaci nemohl zopakovat. Uzavřený prostor násobí každý pokřik, každý tleskací rytmus.
- Kapitánský management. Tomáš Berdych neváhal škrtnout z nominace Tomáše Macháče, přestože jde o jednoho z nejtalentovanějších Čechů, protože nebyl stoprocentně fit. Místo sentimentu dosadil Pavláska, a tým fungoval.
- Deblové krytí. Pavlásek a Rikl nebyli nouzovým řešením. Oba patří do světové čtyřicítky párového žebříčku. Že prohráli, neznamená, že selhali; čtyři mečboly ukazují, jak blízko byli k tomu celý tie uzavřít už v sobotu dopoledne.
- Generační kontinuita. Menšíkovi je dvacet, Lehečkovi třiadvacet. Oba už vědí, co znamená hrát za Česko v plné hale, a oba chtějí navázat na generaci, která vyhrála tři tituly mezi lety 2012 a 2013.
Výhoda, která nemusí trvat věčně
Macháčův výpadek kvůli zranění nohy ukázal, jak tenká je hranice mezi ideální a nouzovou sestavou. Český model stojí na zdraví tří čtyř konkrétních hráčů, na fungujícím deblovém páru a na tom, že se podaří získat domácí prostředí. Stačí, aby se dvě z těchto podmínek nesešly, a převaha zmizí.
Američané to vědí. Mají patnáct hráčů v první stovce, mohou rotovat, mohou čekat. Češi rotovat nemohou, musí trefit správný moment. V září 2026 ho trefili.
Cesta do Boloně
Výhrou nad USA si český tým zajistil místo ve Final 8 v Boloni, které se hraje 24.–29. listopadu 2026. Formát je čistý knockout: čtvrtfinále, semifinále, finále, každý tie tři zápasy. Itálie má jako pořadatel divokou kartu, zbylých sedm míst obsadili vítězové zářijové kvalifikace.
Pro fanoušky, kteří chtějí být u toho: oficiální prodej vstupenek nabízí lístky na jednotlivé bloky od 45 eur, finálový den vyjde až na 380 eur. Permanentky se pohybují mezi 505 a 1 010 eury. K dispozici jsou i balíčky s ubytováním.
Pokud bude Macháč zdravý, dá se čekat jeho návrat do nominace vedle Lehečky a Menšíka. Ale po zářijovém škrtu to jistota není, a právě v tom spočívá křehkost českého modelu. Funguje skvěle, dokud se všechno sejde. V Praze se sešlo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář