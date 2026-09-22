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Lojda sledoval české tenisty zblízka a odhalil kontrast s Amerikou. Nejde jen o výsledky, ale o zázemí a přístup

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Česko porazilo USA 3:2 v pražské O2 areně a postoupilo do finálové osmičky Davis Cupu. Bývalý tenista Dušan Lojda viděl v hale víc než jen výsledek.
Lojda sledoval české tenisty zblízka a odhalil kontrast s Amerikou. Nejde jen o výsledky, ale o zázemí a přístup

Lojda sledoval české tenisty zblízka a odhalil kontrast s Amerikou. Nejde jen o výsledky, ale o zázemí a přístup

Zdroj: Rl91/ Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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