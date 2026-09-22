Ancelotti bere za Brazílii čtvrt miliardy ročně. Srovnání platů reprezentačních trenérů odhaluje propastné rozdíly

Dne 21. září 2026, pět týdnů po zlatém finále v New Jersey, schválila správní rada španělské fotbalové federace (RFEF) prodloužení smlouvy Luise de la Fuenteho až do roku 2032. Šest let jistoty pro muže, který Španělsku přivezl druhý titul mistrů světa. Jenže i po výrazném přidání zůstává de la Fuente platově daleko za kolegou na brazilské lavičce. A právě v tom rozpětí se skrývá příběh, který vypovídá víc o ekonomice národních federací než o taktických schopnostech jejich trenérů.
Ancelottiho brazilská prémie
Podle brazilského serveru GE/Globo pobírá Carlo Ancelotti u Brazílie 10 milionů eur ročně, při kurzu ČNB 24,35 koruny za euro je to zhruba 243,5 milionu korun. Součástí původní dohody byl navíc bonus 5 milionů eur za případný světový titul. Brazílie v roce 2026 zlato nezískala, ale smlouva běží dál za prakticky stejných podmínek.
Částka odpovídá tomu, co měl Ancelotti údajně nastaveno v Realu Madrid. Brazilská konfederace CBF tedy nekupovala jen trenéra, kupovala globální značku, symbol návratu na vrchol a signál směrem ke sponzorům. Prezident CBF to při podpisu řekl otevřeně: šlo o „prohlášení světu“.
Španělský skok, a přesto poloviční
De la Fuente před mistrovstvím světa vydělával 3,5 milionu eur ročně. Podle deníku El País mu nová smlouva zvedla odměnu do pásma kolem pěti milionů, tedy asi 121,8 milionu korun. Nárůst o více než 40 %. Přesto je to stále jen zhruba polovina Ancelottiho balíku.
Ještě výrazněji vynikne kontrast s Argentinou. Lionel Scaloni, trenér obhájce titulu z roku 2022, se podle mediálních přehledů pohybuje kolem 2,6 milionu eur ročně. De la Fuente ho po prodloužení předstihl, ale propast mezi Španělskem a Brazílií zůstává obrovská.
Srovnání nejlépe placených reprezentačních trenérů na podzim 2026:
|Trenér
|Reprezentace
|Roční plat (odhad)
|V korunách
|Carlo Ancelotti
|Brazílie
|10 mil. €
|~243,5 mil. Kč
|Mauricio Pochettino
|USA
|~6 mil. $ (základ)
|~140 mil. Kč
|Luis de la Fuente
|Španělsko
|~5 mil. €
|~121,8 mil. Kč
|Lionel Scaloni
|Argentina
|~2,6 mil. €
|~63,3 mil. Kč
Americký hybrid a německá rošáda
Pochettinův případ u USA je specifický. Daňový formulář Form 990 americké federace ukazuje, že za prvních sedm měsíců ve funkci inkasoval přes 5 milionů dolarů, včetně podpisového bonusu 2,5 milionu. Část jeho odměny navíc podle ESPN kryjí soukromí dárci, ne samotná federace. Před domácím šampionátem šla Amerika na trh ve stylu velkoklubu.
U Německa je důležitá chronologie. Na mistrovství světa 2026 vedl tým ještě Julian Nagelsmann, jehož plat mediální přehledy řadily kolem 8 milionů dolarů ročně. Teprve 15. srpna 2026 převzal národní mužstvo Jürgen Klopp se čtyřletou smlouvou. Mundialové srovnání tedy patří Nagelsmannovi, nikoli Kloppovi.
Co to říká o penězích ve fotbale
Přímá úměra mezi platem a trofejí neexistuje. Scaloni vyhrál mistrovství světa 2022 s odměnou, která by v Brazílii stačila sotva na asistenta. De la Fuente dostal přidáno až poté, co titul přivezl, ne předtím. Ancelotti zatím s Brazílií žádné zlato nemá.
Plat reprezentačního trenéra odráží především ekonomickou sílu federace, její ochotu investovat do prestiže a vyjednávací pozici kouče. RFEF pro rok 2026 počítá s rozpočtem 403,5 milionu eur, z toho 111 milionů z audiovizuálních práv a 89 milionů ze sponzoringu. De la Fuenteho pětimilionový plat představuje zhruba 1,2 % celkových příjmů. Vedle toho federace rozděluje 87 milionů klubům v nižších soutěžích a 40 milionů regionálním svazům. Hvězdný trenér nemusí ukrajovat z mládežnického koláče, pokud je koláč dost velký.
Český rozměr
Pro srovnání: Santi Denia, nový trenér české reprezentace, podle Seznam Zpráv pobírá 70 tisíc eur měsíčně, tedy asi 20,5 milionu korun ročně. To je zhruba dvanáctina Ancelottiho a pětina de la Fuenteho. Na české poměry jde o rekordní investici; FAČR ujišťuje, že financování půjde z jiných zdrojů a stávající rozpočet zůstane nedotčen. V přepočtu na minimální mzdu v Česku (22 400 korun měsíčně) odpovídá Ancelottiho roční příjem výdělku 906 lidí za celý rok. Deniových 20,5 milionu je 76 minimálních ročních mezd. I střízlivý český kontrakt je z pohledu běžného platu jiný svět.
Žádný platový strop FIFA ani UEFA pro reprezentační trenéry neexistuje. Jedinou brzdou je rozpočet federace a ochota jejího vedení podepsat šek. Brazílie podepsala ten největší, a zbytek světa se může jen dívat, jestli se jí to vyplatí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner