Byram přišel do Chicaga a hned nasázel hattrick. Špaček asistoval po 15 sekundách, ale Minnesota stejně prohrála

Bylo krátce po osmé večer chicagského času, 21. září 2026, když Byram objel Bobbyho Brinka v prodloužení, najel z levého kruhu a zápěstím zavěsil na 4:3. United Center explodoval, jako by šlo o play-off. Šlo přitom o přípravný zápas, teprve druhý v předsezoně obou týmů. Jenže právě to je na celém příběhu nejzajímavější: Chicago neoslavovalo jen tři góly. Oslavovalo první veřejný důkaz, že letní investice do čtyřiadvacetiletého obránce dává smysl.
Tři góly, tři různé příběhy
Byramův hattrick nebyl produktem jednoho typu zakončení. Každá trefa vypadala jinak.
První přišla ve druhé třetině v čase 22:48, tvrdá rána zápěstím ze slotu po přihrávce Ryana Greenea. Chicago otočilo na 2:1. Druhá padla po pouhých 24 sekundách třetí periody a měla v sobě kus štěstí: Byram chtěl přihrát Romanu Kancerovovi, ale puk se odrazil od hole minnesotského Daemona Hunta přímo do branky. Třetí, ta rozhodující, byla čistá individuální akce v přesilovce tři na tři.
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Česká stopa po patnácti sekundách
Ještě než Byram začal svou show, stihla Minnesota udeřit. Po pouhých patnácti sekundách hry nahnal David Špaček puk od modré čáry směrem k brance, Bobby Brink ho tečoval přes rameno Spencera Knighta a bylo 1:0.
Špaček, čtyřiadvacetiletý český obránce, bojuje v Minnesotě o místo v širším kádru. V červenci 2026 podepsal s Wild roční dvoucestnou smlouvu a v minulé sezoně stihl v NHL jen dva zápasy bez bodu, většinu času strávil v AHL v Iowě. Proti Chicagu ale odehrál solidních 21 minut a 21 sekund, přidal tři střely a dva bloky. Pro jeho pozici v organizaci je to dobrý signál, nikoli důkaz klíčové role.
Cena, kterou Chicago zaplatilo
Byram nepřišel do Chicaga jako volný hráč, který si vybral destinaci. Blackhawks ho 24. června 2026 získali z Buffala spolu s Jordanem Greenwayem výměnou za Louise Creviera a draftové volby číslo 4 a 45 v draftu 2026. Čtvrtá volba draftu je kapitál, za který kluby běžně berou budoucí hvězdy.
O týden později, 1. července, přišlo šestileté prodloužení smlouvy s průměrným ročním platem 12,5 milionu dolarů (zhruba 290 milionů korun) platným od sezony 2027/28. Generální manažer Kyle Davidson ho veřejně označil za obránce, který má růst v jedničku týmu a řídit první přesilovku.
Čísla z Buffala dávají ambicím oporu. V sezoně 2025/26 zaznamenal Byram kariérní maximum, 42 bodů (11 gólů, 31 asistencí) v 82 zápasech, byl +15 a pomohl Sabres do play-off. Ročník předtím tvořil s Rasmusem Dahlinem jednu z nejproduktivnějších obranných dvojic ligy. A už při svém debutu za Buffalo v březnu 2024 zapsal gól a asistenci. Vzorec se opakuje: nový dres, okamžitý dopad.
Proč nepřeceňovat jeden přípravný zápas
Minnesota nastoupila v Chicagu bez Kirilla Kaprizova, Joela Erikssona Eka ani dalších opor. Sestava byla nabitá mladíky a hráči z hlubšího kádru, šlo o testovací model, ne o soutěžní verzi týmu, který na jaře poprvé za jedenáct let prošel prvním kolem play-off. Porážka 3:4 po prodloužení v takové konfiguraci neodhaluje systémový problém.
Stejně tak platí, že Chicago dva dny předtím prohrálo s touž Minnesotou 2:3 po prodloužení. Příprava je příprava, výsledky kolísají, sestavy se mění, trenéři testují.
Přesto má Byramův výkon hlubší kontext než jen tři pěkné góly. Chicago jde do sezony 2026/27 po bilanci 29-39-14 a šesté sezoně bez play-off. Navíc bez Connora Bedarda, který po operaci ramene nestihne úvod ročníku. Tým zoufale potřebuje obránce, který dokáže řídit hru, a analytický model NHL EDGE Byrama řadí mezi hlavní kandidáty na průlom sezony právě díky roli jasné jedničky.
Co to znamená pro zbytek sezony
Fantasy hokejisté si Byrama zapisují. NHL ho před sezonou řadí na 31. místo mezi obránci, ale s potenciálem výrazného posunu nahoru, pokud dostane minutáž a přesilovkový čas, jaký mu Davidson slíbil. Pro Chicago je důležitější jiná metrika: jestli dokáže Byram přenést energii z pondělního večera do října, listopadu a dál.
Jeden přípravný zápas nic nedokazuje. Ale někdy ukáže, proč se klub rozhodl vsadit tak vysoko. V United Center v pondělí viděli přesně to, za co zaplatili.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka