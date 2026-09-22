Záchranáři na Žďársku dnes cvičili pátrání po dvou ženách. V lese pomohl i dronPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Záchranáři na Žďársku dnes cvičili pátrání po dvou ženách. V lese pomohl i dron
Nepříjemné chvíle zažívali v sobotu 19. září krátce před půlnocí lidé v Lukách nad Jihlavou. Záchranné...
V okolí Nového Města na Moravě bude dnes dopoledne rušno. V areálu Vysočina arény totiž bude probíhat...
Na dopravní komplikace se nyní musí připravit řidiči, kteří plánují cestovat po silnici II/344. Jak...
Pohledný kostelík naproti Horácké aréně lahodí oku v parkové zeleni. Klidné prostředí dýchá nadcházejícím...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →