Sirény a desítky vozidel IZS. Nové Město čeká taktické cvičeníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sirény a desítky vozidel IZS. Nové Město čeká taktické cvičení
Pohledný kostelík naproti Horácké aréně lahodí oku v parkové zeleni. Klidné prostředí dýchá nadcházejícím...
Každý, kdo přijíždí po státní silnici E 59 do obce Jakubov na Třebíčsku, je určitě jen tak nepřehlédne. Řeč...
Zastávky metra s názvem Pávov, Bedřichov, Horácká aréna nebo Citypark jasně napovídají, že podzemní dráha...
Třebíčští policisté šetří dopravní nehodu, k níž došlo v sobotu 19. září kolem 15:30 na Třebíčsku v...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →