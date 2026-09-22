Meteorologové odhalili, kdy se počasí v Česku výrazně promění. Všechny plány přesuňte na tyto dny

Reklama
2 min
Meteorologové odhalili, kdy se počasí v Česku výrazně promění. Všechny plány přesuňte na tyto dnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Studené dny brzy skončí. Meteorologové očekávají o víkendu oteplení, teploty mohou místy překročit 20 °C.
Slunce
Zdroj: Fotografie: Pexels
Reklama
Bizarní výstup Miroslava Ševčíka neunikl ani Noře Fridrichové: Moderátorka ho zesměšnila pouhou jednou větou
Proč vynalézavé hospodyně dávají do mrazáku prostředek na mytí nádobí? Ví něco, o čem ostatní nemají ani páru
Zmrazený přípravek na mytí nádobí může být velmi užitečný. Možná se vám to zdá jako nesmysl, ale je to fakt.
Při sázení živého plotu narazil v hlíně na překážku. Objevil vzácný předmět starý přibližně 200 let článek:
Člověka někdy může potkat něco skutečně mimořádného v těch nejméně očekávaných chvílích. Dokonalým...
I zkušeným houbařům hrozí při sběru velké nebezpečí: Vážné následky se mnohdy projeví až po týdnech
Ani dlouholeté zkušenosti nemusí stačit. Tyto záměny hub patří mezi nejnebezpečnější. Kdy se mohou projevit...
„Našla jsem v koši pozitivní těhotenský test,“ popisuje paní Klára. Když jí došlo, komu patří, podlomila se jí kolena
Těhotenský test se dvěma čárkami vyděsil matku Kláru. Velmi rychle jí došlo, že test nemůže být nikoho...
Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...Všechny články tohoto autora →
Tisíce lidí se svezly v nové lanovce na Petřín. V provozu nebyla dva roky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:34
Jihlava bude prodávat pozemky pod garážemi, je však velmi opatrná
Jihlavská Drbna
dnes, 17:32
1 min
Zkuste třít baterie AA a AAA obyčejnou gumou na mazání. Doporučují to i sami výrobci, má to překvapivý efekt
Mobify.cz
dnes, 17:31
5 min
Vyhrocený spor Pavla a Fica kvůli NATO. Ideální to není ani na osobní úrovni
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:30
Trump během projevu na OSN smetl návrh o regulaci AI ze stolu: Důvody překvapili veřejnost
Trendy svět
dnes, 17:29
1 min
Reklama
Ronaldinho v Trnavě odmítl kontakt se slovenskými legendami. Ďurica mu poslal dresy pro děti a nedostal zpět ani jeden
SportyŽivě
dnes, 17:29
4 min
Texaský masakr motorovou pilou 3D: Daddario chtěla odhalit hruď, Leatherface se izoloval a věk hrdinky nedával smysl
V Telce
dnes, 17:28
5 min
Státy EU se opět shodly na prodloužení sankcí proti Rusům, jména dvou miliardářů ale ze seznamu zmizela
HN.cz
dnes, 17:27
Bratislavský Slovan potřebuje českou extraligu víc než ona jeho. Kluby si diktují podmínky a řeší jednu klíčovou věc
SportyŽivě
dnes, 17:23
3 min
Dohoda podepsána. Případně nezávislé Grónsko zůstane v NATO
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 17:22
Reklama
Jeden turnaj, jeden stadion. Grónská liga žije fotbalovým unikátem
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 17:20
Lékaři jí řekli, že je neplodná. Po letech přišla za babičkou s těhotenským testem a stala se z toho scéna, která dojala internet
DámskýDeník.cz
dnes, 17:11
2 min
Smrt stopařek: Představitel Charváta měl problémy s násilnými scénami a příběh prošel oproti skutečnému případu změnami
V Telce
dnes, 17:10
3 min
Jak vybrat správná střešní okna do podkroví
Home-in-Cube
dnes, 17:09
3 min
Tom Felton slaví 39 let a z Draca Malfoye je úplně jiný muž. Kvůli roli si ničil vlasy, dnes se jejich ústupu směje
ReadZone
dnes, 17:05
3 min
Reklama
18 ztracených let Ježíše. Církev je nevymazala, přesto o nich Bible téměř mlčí
Žádný Špeky
dnes, 17:05
2 min
TV tipy: Hororová Pearl, John Wick i Ryan Gosling ve vesmíru
Kinobox.cz
dnes, 17:05
2 min
Bílé holubice, střílení obouruč a krvavý balet. Král akčních filmů John Woo slaví 80 let
Kinobox.cz
dnes, 17:05
9 min
4 znamení, která flirtují, i když tvrdí, že se jen „normálně baví“
Poudree.cz
dnes, 17:05
3 min
Aréna pro běžkaře v Jeseníkách: projekt u Rejvízu podpoří kraj 9 miliony
Hanácká Drbna
dnes, 17:01
1 min
Reklama
Jak poznat jedovatou dýni: Prozradí ji nepřehlédnutelný detail
NESPECHEJ.cz
dnes, 17:00
3 min
V Brně obnovili byt z první republiky. Zachoval se včetně nábytku na míru
Brněnská Drbna
dnes, 17:00
2 min
Ulice: Hložánek se popere s Mastným. Zasáhnout musí Evžen
BetterLife
dnes, 16:58
2 min
Mladého podnikatele v roce 2004 zavřeli do kufru škodovky. Jeho otec pak podle pokynů vyhodil z vlaku 2,5 milionu
kroniQa
dnes, 16:58
4 min
Velký horoskop na říjen 2026: Rakům dojde trpělivost, Lvi zabodují v práci a Ryby čeká překvapivé setkání
influgranti.cz
dnes, 16:56
6 min
Reklama
Trump podepsal s Dánskem a Grónskem dohodu o bezpečnosti
HN.cz
dnes, 16:52
První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 16:51
Ospalá díra: Depp se bránil milostným scénám, Walken měl strach z koní a Gambon toužil po vlastní useknuté hlavě
V Telce
dnes, 16:49
4 min
Sdílená kola ve Frýdku-Místku zůstanou do roku 2029. Zapojí se i další obce
Ostravská Drbna
dnes, 16:46
1 min
Babiš mezi fotbalovými legendami překvapil. Panenkovi fandil od mládí a teď mu chystá sochu přímo na Úřadu vlády
SportyŽivě
dnes, 16:44
3 min
Reklama
Nemůžeme dovolit, aby Alonso odešel, tvrdí Ben Sulayem
SvětFormule.cz
dnes, 16:40
1 min
Djokovič v Pekingu za deset let neprohrál ani jeden zápas. Teď se vrací a útočí na Federerův věčný rekord
SportyŽivě
dnes, 16:37
3 min
Weiss mluví o povinnosti vyhrát skupinu. Slovensko ale před čtyřmi roky nestačilo ani na Kazachstán
SportyŽivě
dnes, 16:35
3 min
Vasseur pod tlakem? Teruzzi mluví o konci vztahu s Vignou
SvětFormule.cz
dnes, 16:34
2 min
Ideál krásy se v průběhu historie se měnil zásadním způsobem. Ve které epoše byste byli nejkrásnější?
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:30
3 min
Reklama
Zeptali jsme se Pražáků, kolik je 12 + 8 × 2. Většina nevěděla. Vy víte?
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
John Wick 2: Reeves odmítl většinu kaskadérů, Matrix dostal nečekané pokračování a římská scéna byla hodně odvážná
V Telce
dnes, 16:28
4 min
Extrémní náklon překonává Pisu. Kostel u Karviné ustál pád o 37 metrů
kroniQa
dnes, 16:28
2 min
MMA bojovník Roušal daroval Slovákovej prsten na záchodě. Předtím se jí veřejně omluvil za to, jak se k ní choval měsíce
SportyŽivě
dnes, 16:22
3 min
Češi to zaplatili do koruny, klíče shrábla KGB. Jak v brdských lesích vyrostl nedobytný sovětský atomový stát
Zbrojopis
dnes, 16:19
5 min
Reklama
Reklama
První státní televize v USA? Trump spustil vlastní vysílání, ihned po spuštění bylo terčem kritiky
Meteorologové právě vydali předpověď na říjen. Něco takového tu nebylo přes 100 let, říkají odborníci
Den s Pavlem a Macinkou v New Yorku. Jak vypadá zákulisí diplomatického mraveniště
„Zhaškoval ho.“ Ameriku baví Čechův remake ikonického momentu, navíc to zvládl čistě
Kdyby byla Nessie pořád stejná, měla by přes 1 400 let. Její nejstarší „pozorování“ ale skrývá ještě větší problém
Reklama
Reklama