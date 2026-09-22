Ledecká ladí formu v posilovně a na zeď si pověsila Pastrňáka. Fanoušci okamžitě pochopili, o co jde

Video z letní přípravy, které Ledecká sdílela na svém Instagramu, by za normálních okolností prošlo jako rutinní záběr z posilovny. Činky, pot, soustředěný výraz. Jenže v pozadí visel on, David Pastrňák v dresu Bruins, plakát v životní velikosti, který se nedal přehlédnout. A internet okamžitě začal číst mezi řádky.
Malá holka čekající na autogram
Kdo sleduje Ledeckou mimo sjezdovky a halfpipe, ví, že hokej je pro ni víc než kulisa zimních večerů. Po sezoně 2025/2026 sama řekla Svazu lyžařů ČR, že je „velká hokejová fanynka“. A Pastrňák v jejím světě nefiguruje jako vzdálená celebrita.
V létě 2025 se oba potkali osobně, poprvé, při natáčení kampaně Tipsportu v pražském Mánesu. Podle CNN Prima NEWS to „hned jiskřilo“, ale podstatnější je, co následovalo: Ledecká na Instagramu sdílela video, v němž si od Pastrňáka vyžádala autogram, a přiznala, že v ní „pořád je ta malá holka“, která na podpis netrpělivě čeká. Tohle není jazyk partnerského teasingu. Tohle je jazyk fanouškovského obdivu, který se nestydí být upřímný.
Sportovní respekt, ne romantická nápověda
Nabízí se samozřejmě otázka, kterou si položila většina komentujících: jsou spolu? Veřejně dostupné zdroje na to odpovídají jednoznačně, ne, nebo přinejmenším nic takového není doložitelné. Ověřená stopa mezi nimi je komerční a sportovní: společná ambasadorská smlouva s Tipsportem, jedno osobní setkání při kampani a Pastrňákova veřejná podpora po olympijském nezdaru Ledecké v únoru 2026, kdy hokejista řekl, že je mu jí líto a chtěl jí napsat.
Plakát v posilovně se tak dá číst mnohem prozaičtěji. Česká hvězda globálního formátu, viditelně soutěživá, disciplinovaná, úspěšná v nejtvrdší lize světa. Pro sportovkyni, která dvacet let kombinuje dva sporty na absolutní špičce a mluví o dědově mantře každodenní práce po malých krocích, je Pastrňák logický vizuální kotevní bod. Ne srdíčko na zdi. Spíš připomínka, kam to jde dotáhnout.
Nová sezona, nové lyže, víc snowboardu
Plakát ale není jediná změna v tréninkové krajině Ledecké. Po čtyřech letech opustila lyžařskou značku Kästle a do zimy 2026/2027 vstupuje s lyžemi Head. Změna výrobce v rychlostních disciplínách není kosmetická úprava, jsou to měsíce testování, jiná geometrie, jiný pocit pod nohama při 120 km/h.
K tomu přidala jasnou deklaraci: příští zimu chce víc snowboardu. Po sezoně, v níž zakončila alpský Světový pohár jako pátá žena v celkovém pořadí super-G a sedmnáctá celkově, to zní skoro paradoxně, proč ubírat z disciplíny, kde jí to jede? Ale Ledecká nikdy nefungovala podle logiky specializace.
Kalendář už ukazuje konkrétní obrysy:
- 24. října 2026 – ženský alpský Světový pohár startuje obřím slalomem v Söldenu (pro Ledeckou méně relevantní disciplína)
- 28.–29. listopadu 2026 – snowboardový Světový pohár v čínském Snow Ruyi
- 11.–13. prosince 2026 – alpský rychlostní blok v Beaver Creeku, realisticky její nejpravděpodobnější lyžařský vstup do sezony
- 1.–14. února 2027 – MS v alpském lyžování, Crans-Montana
- 4.–21. března 2027 – MS ve snowboardingu, Montafon
Dva světové šampionáty v rozmezí pěti týdnů. To je harmonogram, při kterém se hodí mít na zdi někoho, kdo ví, co znamená hrát play-off a finále ve stejném měsíci.
Co plakát skutečně říká
Ledecká nikdy veřejně nevysvětlila, proč má v posilovně zrovna Pastrňáka. Možná to ani nepovažuje za něco, co vysvětlení potřebuje. Sportovci si na zdi věší to, co je žene vpřed, citáty, fotky, symboly. Pastrňák v dresu Bruins je v českém sportovním kontextu asi nejčitelnější zkratka pro „dřina, talent, výsledek“.
Podle nás je nejsilnější čtení celého momentu právě tohle: ne tajný vztah, ne promyšlený PR tah, ale viditelně vystavený sportovní vzor. Ledecká si z českých ikon skládá vlastní motivační koláž, a není důvod předpokládat, že za tím je víc, než co sama opakovaně ukazuje. Fanouškovský obdiv k člověku, který to dotáhl na vrchol.
Až v listopadu nasadí snowboard v Číně nebo v prosinci lyže v Beaver Creeku, plakát na zdi posilovny bude dávno zapomenutý. Výsledková tabule ne.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta