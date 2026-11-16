Jablečný štrúdl trochu jinak. Přidal jsem mrkev a pistácie a výsledek mě překvapilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Jablečný štrúdl trochu jinak. Přidal jsem mrkev a pistácie a výsledek mě překvapil
Článek byl publikován 16.11.2026 06:24
Máslo je meziročně o třetinu levnější a výrazně klesly také ceny vajec. Jenže ne všechny potraviny před...
Tradiční vejmrda z křenu a jablek má mnoho podob. Na jedné zabijačce jsem objevil variantu s červeným...
Balíkovna začala doručovat zásilky také do Z-BOXů Zásilkovny. Zákazníci tak při objednávkách získávají...
Na první pohled obyčejná stříbrná plachta, ve skutečnosti zajímavá výbava na rodinné výlety, pikniky i...
Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...Všechny články tohoto autora →
- Jeden plech štrúdlu a hodina času: Praktický recept na sladký moučník nejen pro víkendové posezení
- Test řeznických znalostí o mase: 10 otázek odhalí, kdo se vyzná jako profesionál a kdo zná maso jen z obchodu
- Žloutkové věnečky podle tradičního receptu: Křehké odpalované těsto ukrývá náplň, která se rozplývá na jazyku
- Tajemství nadýchaných ovocných knedlíků spočívá v těstě. Tento osvědčený postup stojí za vyzkoušení