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Jablečný štrúdl trochu jinak. Přidal jsem mrkev a pistácie a výsledek mě překvapil

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Jablečný štrúdl nemusí být pokaždé stejný. Stačí přidat mrkev, med, vlašské ořechy a pistácie. Výsledkem je voňavý moučník s bohatou náplní a křupavým těstem. Navíc poradíme trik, díky kterému se spodek štrúdlu nerozmočí.
Jablečný štrúdl trochu jinak. Přidal jsem mrkev a pistácie a výsledek mě překvapil

Jablečný štrúdl trochu jinak. Přidal jsem mrkev a pistácie a výsledek mě překvapil

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 06:24

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žádný Špeky

Žádný Špeky spojuje poctivé domácí vaření s turistikou, praktickými radami a pohodovým pohledem na každodenní život. Silnou část obsahu tvoří recepty od české klasiky přes rychlá jídla až po nápady na vaření v přírodě, doplněné o rady týkající se potravin a jejich správného skladování. Když se...

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