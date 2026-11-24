Tohle jídlo jsem měla ráda už jako malá a přiznám se, že když na něj doma dojde i dnes, talíř většinou nezůstane dlouho plný. Zbyde po obědě bramborová kaše a druhý den už se na ni nikdo netváří? U nás z ní často vzniknou bramborové osušky. Jsou levné, syté a hotové za chvíli, navíc kvůli nim člověk nemusí běžet pro půl nákupu: stačí vařené brambory nebo kaše, hladká mouka, sůl a pořádně rozpálená suchá pánev. Pečou se bez tuku, ale jakmile přijdou na talíř, kousek másla jim opravdu prospěje. Hrnek kefíru nebo podmáslí k tomu a večeře je na stole.
Bramborové osušky jsou doma taková nenápadná jistota. Ne jídlo, kvůli kterému se prostírá slavnostní stůl, spíš záchrana na večer, kdy se do obchodu nikomu nechce a v lednici se válí jen zbytky. Když se povedou, zůstanou měkké, na povrchu se trochu opečou a uvnitř jsou vláčné. A hlavně: spolkne je i kaše, která by jinak nejspíš čekala v misce až příliš dlouho. Jídlo chudých, které dává smysl i dnes
Bramborové osušky patří do stejné rodiny úsporných jídel jako nebo různé venkovské škubánky bramborové placky. Dřív podobné recepty držely domácnosti nad vodou hlavně tam, kde se vařilo z toho, co bylo právě po ruce. U starých bramborových jídel se pořád opakuje stejný vzorec: málo surovin, nic nevyhodit a nakonec nakrmit všechny u stolu. Možná i proto se k nim lidé vracejí i dnes, kdy se znovu řeší zbytky, cena jídla a vaření bez zbytečného plýtvání. Recept na levné bramborové osušky
Doba přípravy: 25 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 500 g zbylé bramborové kaše nebo vařených brambor 150 až 220 g hladké mouky podle toho, kolik brambory nasají 1 lžička soli 40 g másla na potření hotových osušek 250 ml kefíru, podmáslí nebo mléka k podávání Postup přípravy retro bramborových osušek
1. Jestli používáte
vařené brambory, nastrouhejte je najemno, případně je opravdu dobře rozmačkejte. U zbylé bramborové kaše se nejdřív vyplatí zkontrolovat, jestli není moc řídká. Brambory nebo kaši dejte do mísy a osolte.
Foto: Cooky.cz, Bramborová směs nesmí být moc řídká.
2. Po částech přisypávejte
hladkou mouku a rukou nebo vařečkou zpracujte měkké těsto. Mělo by držet pohromadě, ale nemá být hutné jako kámen. Když se trochu lepí, není to chyba. Foto: Cooky.cz, Přidejte mouku a zpracujte měkké těsto.
3. Pracovní desku jen lehce poprašte moukou a těsto rozdělte na menší díly. Z každého vytvarujte placku silnou přibližně půl centimetru. Nemusí být dokonale kulatá; doma se stejně většinou řídím hlavně tím, co se vejde na pánev.
Foto: Cooky.cz, Těsto rozdělte na dílky a vyválejte cca na tloušťku půl centimetru.
4. Rozehřejte
suchou pánev, nejlépe takovou, která má silnější dno. Plamen nechte spíš na střední výkon. Příliš rozpálená pánev udělá rychle tmavé fleky, ale uvnitř mohou osušky zůstat nedopečené. Foto: Cooky.cz, Osušky pečete na suché pánvi, ideálně se silnějším dnem.
5. Placky pokládejte na pánev bez tuku a pečte je z jedné strany asi
2 až 3 minuty. Pak je otočte a dopečte i z druhé strany. Když máte pocit, že to potřebují, klidně je během pečení ještě jednou obraťte.
6. Hotové jsou ve chvíli, kdy se na povrchu objeví hnědé flíčky a osušky se místy začnou
nafukovat. To je obvykle dobré znamení, že už mohou z pánve pryč. Foto: Cooky.cz, Hotové osušky mají hnědé flíčky a začnou se nafukovat.
7. Ještě horké je potřete
máslem. Díky tomu změknou, rozvoní se a nebudou působit suše. Skládejte je na sebe a přikryjte čistou utěrkou, vláčnost si tak udrží déle. Foto: Cooky.cz, Ještě horké osušky potírejte máslem.
8. Podávejte hned, nejlépe se sklenicí
kefíru, podmáslí nebo mléka. Pokud nějaké zbydou, uložte je do chladu a druhý den je krátce prohřejte nasucho na pánvi. Ještě pár věcí, které se u osušek hodí vědět Když je bramborová kaše už zjemněná máslem a mlékem, s moukou zacházejte opatrněji. Těsto z takové kaše bývá měkčí než z obyčejných vařených brambor. Na pánvi nespěchejte. Moc vysoká teplota sice rychle opálí povrch, jenže střed může zůstat nepříjemně mazlavý. Nejlepší jsou čerstvé, ještě teplé. Máslo a kysaný nápoj k nim sedí úplně přirozeně, podobně jako u jiných starých domácích jídel.
Brambory mají v domácí kuchyni jednu výhodu, která se připomene hlavně ke konci týdne: jsou
levné, syté a univerzální. Dřív se z nich vařilo ledacos, od placek přes škubánky až po jednoduchá zapečená jídla. Osušky do téhle řady zapadají bez velkých řečí. Nevznikly jako vylepšení jídelníčku pro efekt, spíš jako praktický způsob, jak spotřebovat to, co doma zrovna bylo.
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