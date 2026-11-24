Na pohled jsou trochu sváteční, jenže u nás se nečeká na žádnou velkou příležitost. Pařížské rohlíčky mají křehký ořechový korpus, kakaový krém a nahoře vrstvu čokolády. Zní to možná pracněji, než jaké to ve skutečnosti je. Nejvíc se vyplatí pohlídat těsto, aby nebylo řídké, a péct korpusky spíš pomaleji při nižší teplotě.
Doma se po nich sahá hlavně ke kávě, o
mizí z tácu mezi prvními. Na tomhle receptu je příjemné, že nestojí na žádných cukrářských tricích. Spíš na Vánocích obyčejné pečlivosti. Jakmile se povede těsto, půl práce je hotovo. Krém chce zase čas na vychladnutí, pak se dobře stříká a nerozlézá se po korpusu.
Můj tip zní: Pokud těsto už v míse působí před stříkáním moc povoleně, nespoléhejte na to, že se v troubě nějak samo podrží. Nepodrží. Přidejte trochu mletých oříšků nebo opravdu malé množství mouky. Jinak se rohlíčky rozjedou do stran a místo pěkných kousků vytáhnete z plechu placičky. Recept na domácí pařížské rohlíčky
Doba přípravy: přibližně 60 minut + chladnutí Doba pečení: asi 15 minut Teplota trouby: 160 °C Počet kusů: zhruba 25 až 35 rohlíčků podle toho, jak velké je uděláte Ingredience, které budeme potřebovat
Ořechové těsto: 170 g mletých oříšků 170 g moučkového cukru 2-3 lžíce mouky 1 ks vejce
Krém: 250 g másla 200 g moučkového cukru 2 ks vejce 1 balíček vanilkového cukru 1–2 lžíce kakaa podle chuti a požadované barvy
Poleva: 150-200 g čokolády na polevu Postup přípravy lahodných pařížských rohlíčků
1. Do mísy nasypte
mleté oříšky, moučkový cukr, 2 lžíce mouky a přidejte vejce. Promíchejte lžící nebo stěrkou. Robot kvůli tomu vytahovat nemusíte, těsto se spojí i bez něj.
2. Podívejte se na hustotu. Těsto má být tvárné, držet tvar a stopu po stěrce, ale nesmí téct. Pokud je řídké, dosypte trochu
mletých oříšků nebo přidejte zbytek mouky.
3. Nachystejte si
zdobicí sáček a ustřihněte špičku zhruba na 1 cm. Na plech s pečicím papírem stříkejte rohlíčky nebo kratší tyčinky. Chcete-li širší kousky, udělejte dvě čáry těsně vedle sebe.
4. Plech dejte do trouby předehřáté na
160 °C. Pečte přibližně 12 až 15 minut. Ořechové těsto po upečení trochu ztmavne, to je v pořádku a není potřeba se toho leknout.
5. Upečené korpusky nechte úplně vychladnout. Tady se nevyplatí spěchat, protože na teplém základu by krém měkl, rozpouštěl se a stékal dolů.
Foto: Cooky.cz, Upečené korpusy nechte úplně vychladnout. Mezitím připravte krém
6. V jedné míse vyšlehejte
máslo se 100 g moučkového cukru, až bude směs světlejší a nadýchaná.
7. Do druhé nádoby dejte
2 vejce, zbývajících 100 g moučkového cukru a vanilkový cukr. Nad párou šlehejte asi 5 minut, dokud směs nezesvětlá a lehce nezhoustne.
8. Do teplé vaječné směsi vmíchejte
kakao. Potom ji nechte zchladnout na pokojovou teplotu. Když se přidá k máslu ještě teplá, krém se může srazit, a to se pak zachraňuje špatně.
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9. Vychladlou kakaovou směs postupně zašlehávejte do
máslového základu. Hotový krém má být hladký, spíš pevnější a dobře použitelný do sáčku.
10. Krém přendejte do
zdobicího sáčku a naneste ho na vychladlé korpusky. Vysoké špičky nejsou nutné, u rohlíčků často vypadá lépe nižší souvislá vrstva.
11. Ve vodní lázni rozpusťte
čokoládu. Horní část každého rohlíčku s krémem do ní opatrně namočte, případně čokoládu naneste lžičkou.
12. Hotové pařížské rohlíčky nechte ztuhnout v chladu, ale nemusí hned putovat do nejstudenější části lednice. Podávejte je ke kávě nebo na sváteční stůl. V chladu vydrží několik dní, nejlepší bývají první dva až tři dny po dokončení.
Foto: Cooky.cz, Hotové rohlíčky lze ozdobit dle vlastní fantazie. Ještě pár věcí, které se při pečení opravdu hodí vědět Pro jemnější výsledek použijte co nejjemněji mleté oříšky. Hrubší kousky dělají těsto drobivější a ze sáčku se pak tlačí hůř. Jestli je krém moc měkký, dejte ho na 15 až 20 minut do lednice a teprve potom plňte. Čokoládu nerozpouštějte na silném plameni. Ve vodní lázni zůstane hladká a nebude mít připálenou chuť.
U pařížských rohlíčků se rozhoduje na drobnostech. Nejčastěji zlobí řídké těsto a příliš teplý krém. Těsto se v troubě rozlije, krém zase sjede z korpusu. Když se tyhle dvě věci pohlídají, celé pečení je o dost klidnější.
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