Costa chce dohodu o rozpočtu EU už v listopadu. Sází na nové vlastní zdroje

Předseda Evropské rady António Costa chce už v listopadu dosáhnout dohody o základních parametrech příštího dlouhodobého rozpočtu Evropské unie na roky 2028–2034. Klíčové pro posun jednání podle něj budou nové vlastní zdroje příjmů.
Costa usiluje o dohodu o příštím víceletém finančním rámci EU na období 2028 až 2034 už v listopadu. V rozhovoru pro server Rapporteur řekl, že chce, aby se členské státy shodly alespoň na základních parametrech rozpočtu.
„Pracuji na tom, abychom v listopadu na Radě dospěli k dohodě,“ uvedl Costa. „Základní rozpočet by měl být odsouhlasen v listopadu a je možné se v listopadu skutečně dohodnout.“
Rozhodující roli by podle něj mohly sehrát nové vlastní zdroje, tedy příjmy, které by plynuly přímo do unijního rozpočtu. Právě jejich zavedení patří k nejspornějším otázkám probíhajících jednání.
Costa chce víc možností nových příjmů
Costa chce v listopadu předložit nový „nego box“, tedy vyjednávací návrh, který zohlední dosavadní práci Evropské komise, členských států i Evropského parlamentu. Zvláštní pozornost chce věnovat možnostem, jak rozšířit příjmy unijního rozpočtu.
„Musíme pracovat se všemi pěti návrhy, které předložila Komise, se třemi návrhy předloženými Evropským parlamentem a s některými návrhy, jež během naší rozpravy na posledním zasedání Evropské rady přednesly různé členské státy,“ uvedl.
Evropská komise chce zavést příjmy ze systému obchodování s emisemi ETS, z mechanismu uhlíkového vyrovnání na hranicích (CBAM), daně z tabáku (TEDOR), daně z elektronického odpadu (e-waste) a příspěvek z korporátních zisků (CORE).
Parlament potom navrhuje tři nové možnosti. Jde poplatek za digitální služby, příjmy spojené se zisky z kryptoměn a příjmy z online her a hazardu.
Evropská unie bude v příštích letech potřebovat desítky miliard eur na pokrytí priorit i na splácení dluhu z pandemie covidu-19. Evropské instituce proto navrhují nové zdroje příjmů.
Jednání ovlivní volby
Předseda Evropské rady dlouhodobě prosazuje, aby jednání o rozpočtu skončila do konce letošního roku. Odmítá však tvrzení, že naléhavost souvisí především s nadcházejícími volbami v několika členských státech, mimo jiné ve Francii, Itálii a Polsku.
Podle Costy je hlavním důvodem potřeba zajistit dostatek času na administrativní přípravu a zavedení nového rozpočtu.
„Volby máme víceméně každý měsíc,“ uvedl. „Pokud bychom měli čekat, až budou všechny volby za námi, pak nebudeme mít nový rozpočet ani v prosinci, ani v červnu. Nikdy. Protože volby máme neustále,“ řekl.
Dodal, že nevidí důvod, proč by dohoda měla být v lednu nebo únoru snazší než v prosinci, ani proč by měla být snazší v prosinci než v listopadu.
Listopadový summit potrvá dva dny
Víceletý rozpočet EU bude hlavním tématem mimořádného zasedání Evropské rady 26. a 27. listopadu.
Mezi postoji členských států jsou zatím výrazné rozdíly. Tým Costy má proto podle zdrojů ČTK v následujících týdnech v plánu dvoustranná jednání s jejich zástupci.
Jednání o podobě příštího víceletého rozpočtu EU na roky 2028–2034 se možná protáhne do příštího roku. Myslí si to i český premiér Andrej Babiš.