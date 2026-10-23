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Costa chce dohodu o rozpočtu EU už v listopadu. Sází na nové vlastní zdroje

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Předseda Evropské rady António Costa chce v listopadu dosáhnout dohody o základních parametrech příštího sedmiletého rozpočtu EU. Klíčovým bodem jednání bude hledání nových zdrojů příjmů.
Costa chce dohodu o rozpočtu EU už v listopadu. Sází na nové vlastní zdroje

Costa chce dohodu o rozpočtu EU už v listopadu. Sází na nové vlastní zdroje

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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