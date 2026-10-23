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Pomoc lidem bez domova i knihovna, která spojuje generace. České projekty uspěly v evropské soutěži

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Dva české projekty se letos dostaly mezi 25 finalistů evropské soutěže REGIOSTARS 2026, která oceňuje inspirativní iniciativy financované z evropských fondů.
Pomoc lidem bez domova i knihovna, která spojuje generace. České projekty uspěly v evropské soutěži

Pomoc lidem bez domova i knihovna, která spojuje generace. České projekty uspěly v evropské soutěži

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 23.10.2026 02:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Update EU

Web se zaměřuje na dění v Evropské unii a jeho dopady na Českou republiku. Přináší články o politických rozhodnutích, legislativě, ekonomice i aktuálních tématech, která formují vztah mezi evropskými institucemi a domácím prostředím.Obsah nabízí přehledné vysvětlení evropských procesů a jejich...

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