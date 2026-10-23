Pomoc lidem bez domova i knihovna, která spojuje generace. České projekty uspěly v evropské soutěži

Dva české projekty se letos dostaly mezi 25 finalistů evropské soutěže REGIOSTARS 2026, která oceňuje inspirativní iniciativy financované z evropských fondů. Zatímco iniciativa Místní místním pomáhá lidem bez domova a dalším lidem v nouzi, projekt Společně ve Žďáru proměnil městskou knihovnu v otevřené komunitní centrum. Druhý z projektů dokonce ve své kategorii vyhrál.
Soutěž REGIOSTARS oceňuje projekty financované z evropských fondů, které přinášejí zajímavá řešení pro rozvoj regionů a zlepšují každodenní život jejich obyvatel. Evropská komise letos vybírala z rekordních 274 přihlášených projektů.
„S tím, jak soutěž REGIOSTARS neustále roste, připomíná nám, co EU pro naše regiony dělá. Tyto projekty občanům ukazují, že EU je přítomna v jejich komunitách a ovlivňuje jejich každodenní život,“ řekl na slavnostním vyhlášení vítězů eurokomisař pro soudržnost a reformy Raffaele Fitto.
Soutěží se v pěti tematických kategoriích, mezi nimiž jsou také Sociální a inkluzivní Evropa a Evropa blíže občanům.
Právě v těchto kategoriích se letos do finále probojovaly dva české projekty. Oba příklady ukazují, že evropské peníze nemusí směřovat jen do silnic, železnic nebo modernizace budov. Mohou podpořit také sociální služby, komunitní život a vytváření míst, kde se lidé cítí vítaní.
Pomoc může začít sklenicí vody
Uniknout z ulice, dojít si na toaletu, nabít telefon nebo získat menstruační potřeby – to umožňuje lidem v nouzi nebo bez domova Solidární síť organizace Místní místním. Propojuje kavárny, restaurace, obchody a další podniky, které se rozhodly nabídnout lidem bez domova a dalším lidem v nouzi základní služby zdarma.
Zapojit se může také veřejnost a předplatit někomu kávu, jídlo či oblečení.
„Smyslem projektu je propojit mezi sebou různé skupiny lidí, včetně lidí bez domova a lidí v nouzi, kteří jsou často stigmatizovaní,“ vysvětlila v rozhovoru pro Update EU zakladatelka a ředitelka projektu Ester Pacltová.
Solidární síť má podle ní vytvářet příležitosti pro lidi na okraji společnosti a pomáhat jim znovu se postavit na vlastní nohy.
Evropské peníze přinesly čas i důvěru
Pro Místní místním byla evropská podpora zásadní. Projekt totiž rozvíjel řešení, které v Česku nemělo mnoho podobných příkladů, z nichž by mohl vycházet.
„Evropská podpora pro nás znamenala důvěru a podporu v kapacitách,“ říká Pacltová. Pomohla týmu rozvíjet nápad, zkoušet nové postupy a získat čas, aby mohl spolupracovat s městy na začlenění inovací do systému.
Pacltová projekt v Bruselu prezentovala spolu s kolegou Andrejem Doubkem. Oba přiznávají, že cesta k evropským penězům není pro malou neziskovou organizaci jednoduchá.
„Domnívám se, že je to kvůli nedostatečné informovanosti o tom, jak ten proces probíhá,“ říká Pacltová. K tomu se přidává obava z nedostatku lidí, kteří by přípravu žádosti, administrativu, vykazování i další povinnosti řešili.
Přesto podle nich přínosy převáží nad náklady. „Když se do toho člověk pustí a dostane podporu národní agentury, tak vlastně zjistí, že ten proces je zvládnutelný,“ říkají. Evropské financování dává organizaci prostor projekt testovat, vyhodnocovat a zlepšovat.
Většina zemí na východě EU patří k tzv. kohezním státům, čepají tedy dotace určené na rozvoj regionů. Kolik peněz do nich z kohezních fondů proudí? A jak místní obyvatelé vnímají jejich přínos?
Dalším iniciativám a organizacím proto radí, aby se obrátily na administrátory projektů a nebály se zeptat, zda je podpora vhodná právě pro ně. Pomoci mohou i s celým procesem a přípravou podkladů.
„V Čechách je mnoho projektů, které se drží na dobrovolné bázi, což je krásné, je tam vidět solidarita, ale je to zároveň hodně náročné. Myslím si, že více projektů by mohlo žádat o podporu, ať už regionů anebo Evropské unie, s cílem vylepšit, profesionalizovat a zvětšit dopad svých činností,“ myslí si Pacltová.
Knihovna, která patří celému městu
Projekt Společně ve Žďáru ukazuje jinou cestu, jak posilovat místní komunitu. Vytváří veřejný prostor, do kterého mohou lidé přicházet za vzděláním, kulturou i setkáváním.
Knihovna Matěje Josefa Sychry ve Žďáru nad Sázavou prošla díky evropské podpoře rozsáhlou modernizací. Dnes už neslouží jen jako místo, kde si člověk půjčí knihu, ale je také zázemím pro místní spolky, dobrovolníky, neziskové organizace a komunitní skupiny.
Budování komunity přitom začalo už během samotné rekonstrukce. Do stěhování přibližně 60 tisíc knih mezi budovami knihovny se zapojili dobrovolníci a postupně přibývali další lidé, kteří chtěli být součástí proměny knihovny, popsala ředitelka knihovny Martina Sedláková. Dnes v ní nacházejí své místo různé generace i skupiny obyvatel.
„Knihovna je unikátní v tom, že dává prostor těm skupinám, třeba seniorům, studentům, aby si sami vytvářeli obsah,“ dodává Tomáš Pleva.
Jen loni knihovna pořádala více než 900 akcí a přivítala přes 60 tisíc návštěvníků. Žďár má přitom 20 tisíc obyvatel.
O evropskou podporu v tomto případě žádalo město jakožto zřizovatel knihovny. Financování přitom sehrálo zásadní roli. Podle zástupců projektu by bez něj město jen obtížně uskutečnilo tak rozsáhlou proměnu. Namísto kompletní rekonstrukce by pravděpodobně přicházely na řadu jen dílčí opravy a knihovna by na větší investici mohla čekat ještě dlouho.
„Ta budova je relativně veliká, je z roku 1987, i vybavení bylo z tohoto roku. Myslím si, že by bylo náročné udělat to jen tak a rozhodně by to nesplňovalo ty účely, co to splňuje dnes – že těm lidem tam je dobře a tráví tam třeba celý den,“ říká Sedláková.
Žďárský projekt má podle svých představitelů potenciál inspirovat i další města a obce v Evropě. Knihovny totiž existují téměř všude a mohou se stát přirozeným centrem místního života, pokud dostanou prostor překročit tradiční roli půjčoven knih.
Jak se evropské peníze dostávají k českým projektům
Evropské fondy mají v členských státech pomáhat snižovat sociální a ekonomické rozdíly mezi regiony a podporovat jejich rozvoj. Česko z nich čerpá od vstupu do EU v roce 2004.
V současném programovém období 2021–2027 se podpora řídí společnými evropskými prioritami a českou Dohodou o partnerství, která stanovuje hlavní cíle a rozdělení prostředků. K dispozici má Česko přes 21 miliard eur, tedy přibližně 550 miliard korun.
Peníze se k příjemcům dostávají prostřednictvím jednotlivých programů a jejich výzev. Jejich podmínky určují, kdo může o podporu žádat a jaké projekty lze financovat. Koordinaci evropských fondů v Česku zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj prostřednictvím Národního orgánu pro koordinaci.
Česko mělo úspěch už v minulosti
Také v předchozích ročnících soutěže mělo Česko úspěch. Loni v kategorii Sociální a inkluzivní Evropa vyhrál program, který nabízí ženám po porodu bezplatnou psychologickou pomoc, a to prostřednictvím nemocničního screeningu a individuální následné péče.
V roce 2023 ve stejné kategorii uspěl projekt ProFem 2.0, který poskytuje podporu obětem domácího a sexuálního násilí prostřednictvím specializovaných center a online platformy.
Budoucnost politiky soudržnosti se stává jedním ze sporů, který Evropská unie řeší při přípravě svého příštího dlouhodobého rozpočtu. Kata Tüttő v rozhovoru pro Update EU vysvětluje, proč je potřeba do evropských regionů investovat.