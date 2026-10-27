Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

V Praze je nejvíc nových bytů za deset let. Prodejní ceny přesto vzrostly o deset procent

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pražských novostaveb bylo na konci září v nabídce 7 200, nejvíce za poslední dekádu. Průměrná prodejní cena přesto ve třetím čtvrtletí meziročně stoupla o deset procent. Růst nabídky tak zatím neznamená, že se nové bydlení v metropoli plošně zlevňuje. Podle Filipa Šejvla z realitní kanceláře Philip & Frank se stále výrazněji odděluje vývoj méně atraktivních bytů od kvalitních nemovitostí v žádaných lokalitách.
Ilustrační pohled na starší a novější bytový dům v podzimní městské ulici.

Ilustrační pohled na starší a novější bytový dům v podzimní městské ulici.

Zdroj: generováno chatGPT
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:33

Reklama
Další články z Byznys trendy
Češi rozdělají oheň na vlastním pozemku a myslí si, že se jim to nemůže nikdo zakázat. Většina na to doplatí
Češi rozdělají oheň na vlastním pozemku a myslí si, že se jim to nemůže nikdo zakázat. Většina na to doplatí
Češi jedou autem na výlet a policie jim při kontrole může sundat značky. Přitom žádný přestupek nespáchali
Češi jedou autem na výlet a policie jim při kontrole může sundat značky. Přitom žádný přestupek nespáchali

Silniční kontrola může skončit zadržením registračních značek, i když řidič právě neporušil pravidla...

Důchodkyně půjčila vnukovi peníze na auto. Když je chtěla vrátit, zjistila, že se svou chybou dostala do problémů
Důchodkyně půjčila vnukovi peníze na auto. Když je chtěla vrátit, zjistila, že se svou chybou dostala do problémů

Peníze půjčené v rodině nemusí být ztracené jen proto, že chybí písemná smlouva. Ústně uzavřená zápůjčka...

Češi na podzim pokácejí strom na vlastní zahradě. Omyl je může stát desítky tisíc korun
Češi na podzim pokácejí strom na vlastní zahradě. Omyl je může stát desítky tisíc korun

Ani strom na vlastní zahradě nelze pokácet bez povolení. Rozhoduje jeho velikost, ochranný režim a někdy...

Senioři se musí připravit na velkou změnu. V listopadu dostanou své penze jinak, než jsou zvyklí
Senioři se musí připravit na velkou změnu. V listopadu dostanou své penze jinak, než jsou zvyklí

Listopad přinese části českých důchodců změnu termínu, ve kterém dostávají penzi. Zatímco jedné skupině...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

Web se zaměřuje na témata z oblasti byznysu, financí, investic a moderního podnikání. Čtenáři zde najdou články o nových trendech, změnách na trhu, inovacích i podnikatelských strategiích, které ovlivňují firmy i jednotlivce. Obsah propojuje ekonomické souvislosti s praktickým pohledem na to,...

Všechny články tohoto autora →
Byznys trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.