Nejdražší obrazy českých malířů: Dražba obrazu Františka Kupku překonala rekord v Paříži, není však na vrcholu - doma kraluje Početí za 126,5 milionu

Na první pohled vypadá nejnovější aukční zpráva jednoduše: František Kupka má nový cenový rekord. Jeho rozměrná abstraktní malba Nepopisný prostor se 23. října 2026 v pařížské Sotheby's prodala za 8,99 milionu eur včetně aukční provize. Jenže stačí se podívat na starší výsledky a jednoduché pořadí se začne komplikovat. Kupkovo Tryskání II se v roce 2021 vydražilo v Londýně za 7,55 milionu liber, což tehdy znamenalo přibližně 230,8 milionu korun. Nový pařížský prodej média podle použitého kurzu přepočítávají zhruba na 217 až 225 milionů.
Ani jedna částka není chybná. Každá ale odpovídá jinému okamžiku a jiné měně. Zcela jiný rekord navíc drží obraz prodaný přímo na české aukci: Kupkovo Početí / Danae za 126,5 milionu korun. Podívejme se proto na české malířství jako na dvě propojené aukční scény, které mají vlastní rekordmany, ceny a příběhy.
Doma vládnou Kupka, Kubišta a Toyen
Český aukční rekord drží od dubna 2024 Kupkovo Početí / Danae. V pražské aukci Adolf Loos Apartment and Gallery padla kladívková cena 115 milionů korun; konečných 126,5 milionu zahrnovalo sníženou desetiprocentní aukční provizi. Zajímavý je samotný obraz. Ačkoli se na první pohled skládá z barevných abstraktních forem, jeho název odkazuje k řecké mytologii: Zeus se podle příběhu dostal k princezně Danaé v podobě zlatého deště. Kupka propojuje starověký námět s fascinací stroji, rytmem a technikou.
Před ním držel prvenství Bohumil Kubišta. Jeho Staropražský motiv v květnu 2022 vystoupal na 123,6 milionu korun. Jde o obraz z roku 1911, kdy se malíř intenzivně zabýval moderními způsoby, jak zachytit prostor, světlo a energii města. Zatímco Kupka postupně od zobrazované reality odcházel k abstrakci, Kubišta dokázal prostřednictvím kubisticky členěných tvarů proměnit i známé pražské prostředí v neklidnou, výrazně moderní kompozici.
Pět mimořádných prodejů obrazů českých autorů na českých aukcích
Následující přehled uvádí pět nejvyšších doložených výsledků z historické desítky ART+ sestavené po dubnovém rekordu 2024. Ceny jsou konečné, včetně zveřejněné aukční provize; nejde o žebříček nejdražšího českého umění ve veřejných sbírkách ani o soukromé prodeje.
1. František Kupka – Početí / Danae: 126,5 milionu Kč, Praha, 2024.
2. Bohumil Kubišta – Staropražský motiv: 123,6 milionu Kč, Praha, 2022.
3. František Kupka – Divertimento II: 90,24 milionu Kč, Praha, 2020.
4. Toyen – Cirkus: 79,56 milionu Kč, Praha, 2021.
5. Toyen – Piková dáma: 78,65 milionu Kč, Praha, 2020.
Tento výběr je záměrně omezen na české autory. V celkovém žebříčku obrazů prodaných na českých aukcích by mezi nimi figuroval také obraz Prahy od Oskara Kokoschky za 78,49 milionu korun. Kokoschka byl ovšem rakouský malíř, a proto do žebříčku českých malířů nepatří. Právě rozdíl mezi „obrazy vydraženými v Česku“ a „obrazy českých autorů“ často způsobuje, že zdánlivě podobné přehledy ukazují různá pořadí.
Toyen: Desítky milionů za svět, který se nedá vysvětlit jednou větou
V domácí pětici stojí dvakrát jméno Toyen, umělecký pseudonym Marie Čermínové. Cirkus z roku 1925 i Piková dáma z roku 1926 vznikly ještě před jejími nejznámějšími surrealistickými kompozicemi. Dnes mohou být pro sběratele mimořádně zajímavé právě proto, že zachycují přelomové období umělkyně, jejíž dílo se postupně stalo pevnou součástí evropské avantgardy.
Kupující neplatí pouze za náročnost malířské techniky. U podobných obrazů se oceňuje také vzácnost, stav, doložená historie vlastnictví, výstavní minulost a význam konkrétní práce v umělcově vývoji. Když se na trhu objeví výjimečné dílo z krátkého, důležitého tvůrčího období, zájemci nemohou jednoduše počkat na další identický kus. Právě tato nedostupnost může během aukce vystupňovat soutěž mezi několika sběrateli.
Ve světě se hraje o ještě vyšší částky
Zahraniční prodeje českých malířů mají jinou cenovou hladinu. Na jedné straně stojí Kupka, jehož abstrakce oslovují mezinárodní publikum vedle děl dalších průkopníků nefigurativního umění. Na druhé straně Toyen, jejíž surrealismus sbírají zájemci v Praze i Paříži. Následující přehled ukazuje pět významných zahraničních prodejů, seřazených orientačně podle korunového přepočtu v době aukce. Nejde o úplný historický TOP 5 všech zahraničních prodejů českých autorů: takové pořadí by vyžadovalo sjednotit aukční provize, poplatky a historické kurzy pro všechny relevantní položky.
1. František Kupka – Tryskání II: 7 551 600 liber, Sotheby's Londýn, 2021; tehdy přibližně 230,8 milionu Kč.
2. František Kupka – Nepopisný prostor: 8 990 000 eur, Sotheby's Paříž, 2026; podle zvoleného kurzu přibližně 217–225 milionů Kč.
3. František Kupka – Myšlenka: 6 785 000 dolarů, Christie's New York, 2025; přibližně 143 milionů Kč v době prodeje.
4. František Kupka – Komplexní: více než 4,6 milionu liber, Sotheby's Londýn, 2023; přibližně 123–128 milionů Kč podle započtených poplatků a metodiky.
5. Toyen – Vypařuješ se v houští křiku: 2 823 000 eur, Christie's Paříž, 2023; tehdy přibližně 66 milionů Kč.
Mezi vysoké zahraniční výsledky patří také Kupkova plátna Příliv a odliv a Ochablé tvary, prodaná v New Yorku v roce 2025 za 5,906 milionu a 5,296 milionu dolarů. Uvedená pětice proto slouží jako srozumitelné srovnání klíčových aukcí, nikoli jako prohlášení, že žádné jiné dílo mezi ně nemůže podle zvolené přepočtové metody vstoupit.
Jak může být nový rekord levnější než ten starý?
Nepopisný prostor překonal Tryskání II při srovnání konečných cen vyjádřených v eurech v době obou prodejů: podle výpočtu ART+ šlo o 8,99 milionu proti přibližně 8,81 milionu eur. V českých korunách při přepočtu kurzem platným v každém jednotlivém roce však vychází výše starší londýnská aukce. Takový rozpor je jen zdánlivý. Směnné kurzy se mění a u vysokých částek dokáže několikaprocentní rozdíl posunout výsledek o miliony korun.
Proto je u rekordních aukcí nejpřesnější uvádět především měnu, v níž se skutečně dražilo, a doplnit datum prodeje. Korunový údaj pak čtenáři pomáhá představit si velikost ceny, ale neměl by se tvářit jako nadčasová, neměnná vlastnost obrazu. Další komplikací je takzvaná kladívková cena. Dražitel při aukci přihazuje určitou částku, konečná útrata kupujícího ale zpravidla zahrnuje i provizi aukční síně a případně další poplatky. Míchat kladívkové ceny jedněch aukcí s konečnými cenami jiných by vytvářelo falešné rekordy.
Proč Kupka patří do jiné aukční ligy
František Kupka bývá označován za jednoho z průkopníků abstraktní malby. Jeho cesta však nebyla jednoduchým rozhodnutím přestat malovat rozeznatelné předměty. Přes symbolismus a zájem o pohyb, barvu či rytmus se propracovával ke kompozicím, které chtěly fungovat podle vlastních obrazových pravidel. Zvlášť díla z období kolem první světové války a začátku dvacátých let jsou proto pro dějiny moderního umění důležitá.
Nepopisný prostor začal vznikat roku 1914 a Kupka se k němu vracel ještě v roce 1922. Pařížská Sotheby's zdůrazňovala velký formát, výstavní historii a význam díla v jeho experimentování s abstrakcí. Na trhu, kde o výjimečné kompozice usilují sběratelé z několika kontinentů, mohou právě takové vlastnosti rozhodovat o výsledku. Neznamená to ale, že každá Kupkova práce má cenu stovek milionů. Rozdíly mezi jednotlivými kresbami, grafikami a zásadními olejomalbami jsou obrovské.
Cena umění není totéž co jeho význam
Aukční rekord dokáže zaujmout víc než odborná výstava. Má v sobě jasné číslo, soupeření zájemců a okamžik, kdy licitátor ukončí přihazování. Nesmí se však zaměnit za definitivní pořadí nejlepších malířů ani nejvýznamnějších obrazů. Řada zásadních Kupkových, Kubištových či Toyeniných děl se nachází ve veřejných nebo dlouhodobých soukromých sbírkách a na aukčním trhu se vůbec neobjevuje.
Nový pařížský rekord tak neříká jen to, že někdo zaplatil za plátno téměř devět milionů eur. Připomíná také pozoruhodnou cestu českých umělců do mezinárodních dějin moderního umění. Jejich obrazy se dnes nedraží jako regionální zajímavost. Staly se součástí celosvětového příběhu abstrakce a surrealismu, v němž se o vzácná díla soupeří napříč městy, měnami i generacemi sběratelů.
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Zdroje: Kód Enigma [1], ART+ – Rekordní Kupka a Monet ovládli Paříž [2], Sotheby's – Modernités, aukce 23. 10. 2026 [3], ART+ – Historické top 10 českých aukcí (duben 2024) [4], ART+ – Bohemika za víc než půl miliardy [5], ART+ – Zahraniční úspěchy Toyen a Kupky přepsaly aukční žebříčky [6], ART+ – Kupka trh s uměním odsuzoval [7], České noviny / ČTK – Rekordní Kupkovo Početí za 126,5 milionu [8], ART+ – Kupka loni dvakrát přes sto milionů korun [9] img ai generated, foto sothebys