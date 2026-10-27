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Nejdražší obrazy českých malířů: Dražba obrazu Františka Kupku překonala rekord v Paříži, není však na vrcholu - doma kraluje Početí za 126,5 milionu

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Obraz Františka Kupky se v Paříži prodal za téměř devět milionů eur. Nový rekord však skrývá překvapení: při přepočtu na koruny může být starší aukce stále dražší. Které malby českých autorů lámaly rekordy doma, které ve světě a proč se za některá plátna platí částky srovnatelné s cenou luxusních nemovitostí?
Nejdražší obrazy českých malířů: Dražba obrazu Františka Kupku překonala rekord v Paříži, není však na vrcholu - doma kraluje Početí za 126,5 milionu

Nejdražší obrazy českých malířů: Dražba obrazu Františka Kupku překonala rekord v Paříži, není však na vrcholu - doma kraluje Početí za 126,5 milionu

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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