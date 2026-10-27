Volby ve Větrném Jeníkově byly soudně napadeny. Co se bude dít dál, není jisté

Volby ve Větrném Jeníkově byly soudně napadeny. Co se bude dít dál, není jistéPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Volby ve Větrném Jeníkově byly soudně napadeny. Co se bude dít dál, není jistéZdroj: Město Jihlava / Jakub Koumar
Článek byl publikován 27.10.2026 06:08
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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