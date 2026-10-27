Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Volby ve Větrném Jeníkově byly soudně napadeny. Co se bude dít dál, není jisté

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ve Větrném Jeníkově se opakuje historie. Stejně jako v roce 2018 napadl Ivo Grubbauer volby, letos k tomu došlo v pátek 23. října, tedy v poslední možný den.
Volby ve Větrném Jeníkově byly soudně napadeny. Co se bude dít dál, není jisté

Volby ve Větrném Jeníkově byly soudně napadeny. Co se bude dít dál, není jisté

Zdroj: Město Jihlava / Jakub Koumar
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 06:08

Reklama
Další články z Jihlavská Drbna
Uzavření vstupů do Horácké arény před zápasem nebylo v plánu, lidé zůstali venku
Uzavření vstupů do Horácké arény před zápasem nebylo v plánu, lidé zůstali venku
Návrat o 130 let zpátky. Historická stříkačka ve Studnicích vypadá jako nová
Návrat o 130 let zpátky. Historická stříkačka ve Studnicích vypadá jako nová

Hasiči z Vysokých Studnic mají v garáži řadu historických strojů. Ten nejstarší je z roku 1893, za který...

Na Žďársku se převrátil kamion převážející řepku, silnici museli uzavřít
Na Žďársku se převrátil kamion převážející řepku, silnici museli uzavřít

Deset minut po deváté hodině dopolední došlo k nehodě u Jindřichova, což je místní část Velké Bíteše. Řidič...

Dálniční mosty na Vysočině potřebují nadzvednout, ložiska se mění za provozu
Dálniční mosty na Vysočině potřebují nadzvednout, ložiska se mění za provozu

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) mění přibližně po čtyřiceti letech ložiska dvou dálničních mostů na...

Zbytečná část silnice u Smetanových sadů v Jihlavě je pryč, pěší mají více místa
Zbytečná část silnice u Smetanových sadů v Jihlavě je pryč, pěší mají více místa

V rámci úprav lokality za Horáckou arénou nechala jihlavská radnice odstranit nevyužívaný bypass původní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

Všechny články tohoto autora →
Jihlavská Drbna
Další články z kategorie Kraj Vysočina
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníKraj Vysočina
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.