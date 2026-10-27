Instalatér radí Čechům: proč by dvířka myčky neměla po mytí zůstávat trvale otevřená

Program doběhne pozdě večer, někdo sklopí dvířka myčky až dolů, aby nádobí rychleji vyschlo, a jde spát. Ráno pak první rozespalý člen rodiny zjistí, že mu v cestě leží kovová deska s koši plnými hrnků.
Na tuhle zásadu vás nemusí upozorňovat až instalatér, který myčku zapojuje. Výrobci ji píšou rovnou do bezpečnostních pokynů v návodech a modřina na holeni zdaleka není jediný důvod.
O sklopená dvířka se snadno zakopne
Česká značka ETA věnuje sklopeným dvířkům v návodu ke své myčce samostatný bezpečnostní bod. Deska nechaná dole je podle něj překážka, přes kterou se dá snadno přepadnout. Prakticky totéž varování najdete i v návodu k vestavné myčce Electrolux.
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Riziko roste hlavně v úzkých kuchyních, kde otevřená dvířka zaberou celý průchod mezi linkou a jídelním stolem. Stačí jít potmě pro sklenici vody nebo nést plný tác a člověk vodorovnou překážku těsně nad podlahou snadno přehlédne.
Děti a domácí mazlíčci mají k myčce blízko
Otevřená myčka láká batolata i zvědavé kočky. Electrolux proto chce, aby děti i zvířata zůstávaly od myčky stranou po celou dobu, kdy má sklopená dvířka. Návod ETA upozorňuje i na chemii. Prostředky do myček obsahují silné zásady a při polknutí mohou dítěti vážně ublížit, takže malé děti k otevřené myčce nepatří ani tehdy, když v ní zbyla jen troška prostředku.
Druhou pastí jsou příbory. Bezpečnostní pokyny obou výrobců výslovně požadují, aby nože i jiné špičaté kusy ležely v koši špičkou dolů, případně vodorovně. U myčky, která stojí otevřená celý den, je koš s příbory přímo v dosahu malé ruky.
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Sklopená deska svádí k tomu, aby se na ni položil tác, hrnec nebo taška s nákupem. Electrolux v návodu zakazuje desku čímkoli zatěžovat, ať už položenou věcí, nebo tlakem ruky. ETA k tomu dodává, že těžký předmět může celou myčku převrhnout. Stejný výrobce varuje i před tím, aby desku nebo vysunuté koše někdo používal jako sedátko či schůdek, třeba když se natahuje do horní skříňky.
Natěsno zavřená myčka ale také škodí
Opačný extrém přináší jiné potíže. Když se dvířka zabouchnou hned po skončení programu, zůstane uvnitř teplá vlhkost. Odborníci na hygienu domácnosti varují, že v takovém prostředí se rychle daří plísním a bakteriím a z myčky pak při dalším otevření táhne zatuchlý pach.
Stačí pár centimetrů na hodinu nebo dvě
Rozumné řešení leží mezi oběma krajnostmi. Hned po doběhnutí programu je lepší dvířka prudce nerozevírat, protože horká pára by zamířila na pracovní desku a dvířka sousedních skříněk. Stačí je pootevřít o několik centimetrů, aby vlhkost měla kudy uniknout a nádobí doschlo samo, a v kuchyni přitom vyvětrat třeba otevřeným oknem.
Přečtěte si také: Řezník radí Čechům: mleté maso nikdy nesolte hned. Karbanátky budou šťavnaté díky 1 jednoduchému kroku Po skončení programu stačí dvířka myčky pootevřít o několik centimetrů, aby pára a vlhkost měly kudy uniknout. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Vlhkost obvykle vyprchá během jedné až dvou hodin. Pootevřená dvířka můžete klidně nechat až do příštího zapnutí, protože z linky skoro nevyčnívají a vnitřek myčky se přitom průběžně větrá.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Dvířka po programu Co to znamená Doporučení Otevřená dokořán Hrozí zakopnutí, láká děti a zvířata, svádí k odkládání věcí, těžký předmět může myčku převrhnout Jen na dobu vykládání nádobí Zavřená natěsno Uvnitř zůstane teplá vlhkost, daří se plísním a bakteriím, z myčky táhne zatuchlý pach Nezavírat hned po skončení programu Pootevřená o několik centimetrů Vlhkost má kudy uniknout, nádobí doschne samo, dvířka z linky vyčnívají jen málo Na jednu až dvě hodiny, klidně i do příštího zapnutí Novější myčky to zvládnou samy
Řada současných modelů má funkci, která dvířka během sušení nebo po skončení programu sama pootevře. Electrolux ji nazývá AirDry, Samsung Auto Release Dry. Po takovém otevření se dvířka nemají dvě minuty zavírat rukou. Samsung je po tuto dobu ani zavřít nedovolí a podle Electroluxu by předčasné zavření mohlo myčku poškodit.
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Domácnostem, kde mají k myčce přístup děti, Electrolux radí automatické pootevírání raději vypnout. Dvířka, která se sama od sebe vyklopí, považuje výrobce pro děti za možné riziko. Pak už platí stará známá rada: pootevřít ručně a dokořán nechat dvířka jen na dobu vykládání nádobí.
Zdroje: https://www.eta.cz/shop/download/2649572, https://energozrouti.cz/clanek/ma-se-mycka-otevirat-hned-po-domyti-nebo-az-po-vychladnuti-odpoved-prekvapi-i-zkusene-hospodynky, https://www.idealhome.co.uk/house-manual/cleaning/shutting-dishwasher-door-mistake, https://www.samsung.com/cz/support/home-appliances/pouziti-funkce-automatickeho-otevirani-dvirek-na-mycce-nadobi-samsung/, https://consumer.org.nz/articles/8-things-our-dishwasher-expert-wouldn-t-do, https://electrolux.bynder.com/asset/86df7ef4-e31a-4523-a332-91b6fa7dab5b/240907R5D3-pdf.pdf