Epidemii salmonelózy v pražské škole řeší policie, hrozí až dva roky vězení

„Kriminalisté z druhého oddělení Prahy III zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti," řekl policejní mluvčí Richard Hrdina s tím, že v případě prokázání viny hrozí za tento čin až dva roky vězení.
Hrdina doplnil, že policisté prověřování zahájili z vlastní iniciativy po zveřejnění zprávy krajské hygienické stanice.
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Mluvčí HSHMP Petra Batók uvedla, že v pátek dopoledne byla salmonela potvrzena u 22 nemocných. Dnes hygienici očekávají výsledky laboratorních testů ze školní kuchyně.
„Po vyhodnocení provedených protiepidemických opatření z našeho pohledu nic nebrání obnovení prezenční výuky a znovuotevření školy v úterý 29. září. V prostorách školy proběhla celková mechanická očista i ohnisková dezinfekce a personál byl instruován o pravidlech zvýšeného hygienického režimu," uvedla Batók. Aktuálně mají všechny třídy ředitelské volno.
Ve Fakultní Thomayerově nemocnici je 9 dětí, ve vinohradské pět dětí, na Bulovce je 6 dospělých a 24 dětí. Čtyři jsou i v kolínské nemocnici a další v Motole.
Školní kuchyně se může otevřít po dokončení sanitace. Všichni zaměstnanci musejí mít negativní test na salmonelózu. Nutná je také revize procesů a proškolení zaměstnanců. Ředitel školy Libor Skala řekl, že jídlo do hlavní budovy, kde bylo nejvíce nakažených, a do mateřských škol bude od úterý zajišťovat externí dodavatel. Kuchyně ve vedlejší budově by měla začít fungovat v úterý. „Zatím nemáme potvrzeno, že by problém byl i ve druhé budově," řekl Skala.
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Městská část se také jménem starosty Michala Hazdry obrátila na Českou školní inspekci, aby zkontrolovala provozní procesů a postupy ve škole, školní kuchyni a jídelně.
V pondělí školní jídelna podávala uhlířské špagety, jejichž součástí jsou i vejce. V pondělí odpoledne vypukly u některých dětí zažívací potíže. Onemocnělo 250 dětí a dospělých, všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci.