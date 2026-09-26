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Praha 9 nabídne obyvatelům lékařskou online pohotovost zdarma

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Obyvatelé Prahy 9 budou moci od 1. října využívat bezplatnou online lékařskou pohotovost prostřednictvím aplikace MEDDI. Městská část se stane první pražskou radnicí, která svým občanům zajistí nepřetržitý přístup k lékařským konzultacím na dálku.
Praha 9 nabídne obyvatelům lékařskou online pohotovost zdarma

Praha 9 nabídne obyvatelům lékařskou online pohotovost zdarma

Zdroj: pixabay.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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