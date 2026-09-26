Praha 2 podpoří opravu baziliky sv. Ludmily částkou 1,2 milionu korun

Bazilika sv. Ludmily patří mezi nejvýznamnější novogotické památky v Praze. Její charakteristické dvouvěžové průčelí, rozeta a bohatá sochařská výzdoba tvoří neodmyslitelnou součást náměstí Míru i panoramatu Vinohrad. Na výzdobě chrámu se podílela řada významných umělců své doby, například Josef Václav Myslbek, František Sequens, Adolf Liebscher či Josef a Karel Jobstovi.
Finanční příspěvek pomůže zajistit opravu věže, která se podle odborných posudků nachází v havarijním stavebně-technickém stavu. Rekonstrukce se zaměří na odstranění poškození, zvýšení bezpečnosti a zamezení dalšímu zhoršování stavu stavby. Všechny práce budou probíhat s maximálním respektem k historické a památkové hodnotě významného vinohradského chrámu. Realizace projektu je plánována od září 2026 do prosince 2028.
„Bazilika sv. Ludmily je symbolem Vinohrad a jednou z dominant Prahy 2. Stojí tady už 133 let a je přirozené, že po tak dlouhé době potřebuje postupnou a citlivou obnovu. Chceme, aby její charakter a krása zůstaly zachované i pro další generace. Proto jsme se rozhodli pomoci s opravou jedné z věží, která je nyní v havarijním stavu,“ uvedl starosta Prahy 2 Jan Korseska (ODS).
Základní kámen kostela byl položen v roce 1888 a slavnostní vysvěcení proběhlo o pět let později. V roce 2022 byl původní farní kostel papežem Františkem povýšen na baziliku minor. Současná oprava je tak dalším krokem v péči o jednu z nejvýznamnějších sakrálních staveb na území hlavního města.
Spolupráce mezi městskou částí a římskokatolickou farností má dlouholetou tradici. Praha 2 se podílí na pořádání kulturních akcí, především koncertů, a pravidelně poskytuje podporu formou účelových dotací a finančních darů. V minulosti radnice přispěla také na obnovu historického osvětlení schodiště kostela, za kterou získala ocenění Památka roku 2021. V krajském kole soutěže projekt zvítězil a v celostátním finále obsadil třetí místo v kategorii Malá rekonstrukce.
Nová dotace zároveň navazuje na historickou tradici podpory chrámu ze strany místní samosprávy. Kostel sv. Ludmily vznikl v letech 1887 až 1893 z iniciativy představitelů tehdejších Královských Vinohrad, kteří chtěli na hlavním náměstí vybudovat reprezentativní farní kostel. Autorem projektu byl významný český architekt Josef Mocker.