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Praha 2 podpoří opravu baziliky sv. Ludmily částkou 1,2 milionu korun

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Praha 2 přispěje 1,2 milionu korun na opravu jedné z věží baziliky sv. Ludmily na náměstí Míru. Rozhodli o tom místní zastupitelé, kteří schválili individuální dotaci pro Římskokatolickou farnost u baziliky sv. Ludmily Praha-Vinohrady.
Praha 2 podpoří opravu baziliky sv. Ludmily částkou 1,2 milionu korun

Praha 2 podpoří opravu baziliky sv. Ludmily částkou 1,2 milionu korun

Zdroj: MČ Praha 2
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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