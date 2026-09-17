Práce od pondělí do pátku, víkendy volné. Nabízejí až 14 tisíc zlotých měsíčně

Inzerát, který je pro uchazeče o zaměstnání opravdu atraktivní, se objevil v Gdaňsku. Je nutné, aby kandidát měl znalosti ve svém oboru a dokázal pracovat skutečně samostatně. Nepotřebují někoho, koho budou muset vodit za ruku. Pozice je určená pro nezávislého stavebního dělníka. Minimální plat je přitom 6000 hrubého měsíčně a maximální pak 14 000 hrubého měsíčně.
Jednosměnný provoz
Zaměstnavatel také garantuje včasné platby, což není v dnešní době bohužel samozřejmostí. Práce je založena na 40hodinovém pracovním týdnu, v jedné směně. To je výhodné především pro ty, kteří nechtějí pracovat v nočních hodinách. Pracovní povinnosti jsou vykonávány od pondělí do pátku dle rozvrhu dohodnutého se zaměstnavatelem. Víkendy jsou tedy volné a zcela ve vaší kompetenci. A to nejlepší: pracovní den trvá od 7:00 do 16:00. Nemusíte tedy vstávat nekřesťansky brzy a domů se budete většinu roku vracet ještě za světla. V případě potřeby lze se zaměstnavatelem dohodnout jinou pracovní dobu.
Co musíte umět
Pozice vyžaduje především praktické obecné stavební dovednosti. Náplň práce zahrnuje samostatné interiérové úpravy, pokládku obkladů a dlažeb v koupelnách. Zaměstnavatel hledá někoho, kdo může tyto úkoly vykonávat bez stálého dohledu. Pozice tedy určitě není vhodná pro někoho, kdo by podobnou práci chtěl zkusit, ale potřebuje nejprve zaučit od zkušenějších.
Seznam formálních požadavků na zaměstnance je poměrně krátký. Kandidát by měl mít základní odborné vzdělání a předchozí odbornou praxi. Vyžaduje se alespoň jeden rok praxe. Když vezmeme v potaz, že je potřeba, aby pracovník pracoval samostatně, není požadovaný jeden rok praxe vůbec přehnaný, ba právě naopak.
A co na oplátku kromě peněz nabízí zaměstnavatel? Hovoří o dobře sehraném týmu a podpoře svých zaměstnanců. Nabízí také další vzdělávání v oboru formou specializovaných školení. To rozhodně není k zahození.
Proč takové rozpětí platu?
Možná vás zarazilo, že se na počátku hovořilo o tom, že za práci dostanete 14 000 zlotých a později jsme zmínili, že minimum je o více než polovinu méně. Je to tím, že firma bude práci pravděpodobně hodnotit především na základě zkušeností a rychlosti. Plat se tedy bude odvíjet od toho, jak jste zkušení, zruční a rychlí. Je tedy jasné, že začátečník by se na pozici skutečně hlásit neměl. Nejen, že by firmě pravděpodobně zcela nevyhovoval, ale také by si nevydělal moc peněz.
Kde najdete inzerát?
Nabídku práce zveřejnil Úřad práce v Gdaňsku pod číslem StPr/26/8525. Pozice je uvedena pod názvem „Samostatný stavební dělník“. Nástup do práce je možný ihned, což je výhoda pro ty, kteří hledají práci skutečně rychle. Pozice je na plný úvazek a probíhá v Gdaňsku. Zaměstnavatel neposkytuje ubytování. Ideální tedy je, pokud bydlíte ve městě nebo jeho blízkém okolí. Celý text nabídky naleznete ZDE.
Zdroje článku: forsal.pl, next.gazeta.pl, www.storicko.cz