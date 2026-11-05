Odbočování vlevo i úzké pruhy. Konference odhalila nebezpečná místa na Vysočině

Základem diskuze byla data Portálu nehod a vytipovaných deset rizikových lokalit. „O příčinách kolizí a možnostech jejich nápravy diskutovali zástupci kraje, Policie ČR, Besip, Ředitelství silnic a dálnic, správců komunikací, samospráv a další dopravní odborníci,“ konstatoval Milan Kříž z Portálu nehod a pokračoval: „Někde může pomoci nové dopravní značení nebo světelná signalizace, jinde bude potřeba rozsáhlejší stavební zásah. U některých opatření navíc zatím nepanuje shoda na jejich podobě.“
Na Vysočině je v přepočtu na sto kilometrů nejméně nehod v republice. Nejvíce se bourá na Žďársku, následuje Jihlavsko.
Nejhorším místem v kraji je křižovatka obchvatu Jihlavy a silnice na Pelhřimov. Denně tudy projede 19 300 aut a za posledních pět let se tam podle Portálu nehod stalo dvaadvacet kolizí, při kterých se lehce zranilo třiadvacet lidí. Odhadovaná škoda je sedm milionů. „Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti při odbočování vlevo, které stálo za sedmi případy. Nehodovost má navíc nepříznivý vývoj – jen v roce 2025 zde policie evidovala osm karambolů,“ uvedl Marek Sibal, datový analytik ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod.
Situaci by řešili semafory
Už jen samotné uspořádání křižovatky je dle odborníků problematické. Silnice od Pelhřimova se v přímém směru rozšiřuje o samostatné odbočovací pruhy, zatímco vedlejší ramena napojují obchvat. Nejčastější jsou tam nehody v ranní a odpolední špičce, více než polovina havárií byla na suché silnici. Policie navrhuje umístit na křižovatku dva semafory, které budou řídit provoz. Není ale jisté, kdo by je provozoval, křižovatka totiž leží na území Jihlavy, ale silnice je krajská.
Navíc by semafory byly jen dočasným opatřením, Ředitelství silnic a dálnic totiž připravuje rozšíření jihlavského obchvatu na čtyři pruhy, které počítá také s výstavbou druhého tubusu Jihlavského tunelu a přestavbou celé rizikové křižovatky. Termín realizace je zatím nejistý, loni se hovořilo o realizaci za zhruba deset let. Odhad nákladů byl přibližně tři miliardy při cenách na úrovni roku 2024.
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Policie není ve shodě s hejtmanstvím
Tragickou bilanci má silnice u Kostelce směrem na Jihlavu. Za posledních pět let tam vyhasl jeden život, jeden člověk se těžce zranil a dalších šestnáct lehce. Celkem tam bylo dvaadvacet nehod, dvě z nich letos, škody jsou přes dvanáct milionů. Řidiči se v místě nejčastěji plně nevěnovali řízení nebo nepřizpůsobili rychlost stavu vozovky. Osmkrát šlo o boční střet, bourá se tam ráno a pak kolem poledne.
V problematickém úseku jsou dvě protisměrné zatáčky, kde silnice mění sklon a navíc se v jednom z oblouků tři jízdní pruhy ve směru na Jihlavy sbíhají v jeden. Policie považuje za rizikové úzké jízdní pruhy a jejich spojování ve stoupání. Situaci přitom dále komplikují vedlejší komunikace, kdy jedna ústí přímo do zatáčky, a vzrostlá vegetace u silnice. V roce 2024 prošlo místo stavebními úpravami, policie by však chtěla zrušit dva stoupací pruhy, hejtmanství je chce zachovat. Řešením by mohl být obchvat, zatím ale nepanuje shoda na jeho trase.
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U Želetavy se jezdí moc rychle
Dokonce sedmadvacetimilionová škoda se za pět let stala na silnici I/38 u Želetavy. Při sedmnácti nehodách bohužel jeden člověk zemřel, jeden se zranil těžce a čtrnáct lehce. Silnice v otevřené krajině mezi poli je rovná, ve stoupání zatáčí doleva, pak klesá. V oblouku zatáčky je navíc sjezd na vedlejší cestu. Řidiči místem projíždí příliš rychle, často se tam bourá na mokru, náledí nebo na sněhu a to ráno nebo kolem poledne. Situaci by mohlo zlepšit položení speciálního mikrokoberce, který zlepší protismykové vlastnosti vozovky.
Řidiči by dále měli být opatrní v známé zatáčce u Radňovic na Žďársku, kde se stalo šestnáct nehod, často kvůli vysoké rychlosti. Problematická je i křižovatka a napojení na dálnici u Velkého Meziříčí se třinácti nehodami. Následuje další místo v Jihlavě, křižovatka Znojemské a Brtnické ulice se stejným počtem nehod. O dvě méně jich za posledních pět let bylo v zatáčce u Jitkova na Brodsku. Následují opět dvě místa v Jihlavě, křižovatka silnice na Pelhřimov s odbočkou k polygonu a světelná křižovatka u Zverimexu. Desítku zakončuje křižovatka Štěpnické a Jihlavské ulice v Telči.
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