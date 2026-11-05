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Odbočování vlevo i úzké pruhy. Konference odhalila nebezpečná místa na Vysočině

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Konkrétní riziková místa v kraji Vysočina řešila regionální nehodová konference Česko bez nehod. Kritická situace je na křižovatce s obchvatem Jihlavy a také v zatáčkách u Kostelce a u Želetavy. Odborníci navrhli i řešení.
Odbočování vlevo i úzké pruhy. Konference odhalila nebezpečná místa na Vysočině

Odbočování vlevo i úzké pruhy. Konference odhalila nebezpečná místa na Vysočině

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 05.11.2026 06:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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