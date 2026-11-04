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Objednávání do nemocnic na Vysočině má novou adresu. Staré heslo už nefunguje

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Dennívýzva
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Od letošního 1. září je v provozu nová eAmbulance, přes kterou se lidé v Kraji Vysočina objednávají na vyšetření do pěti krajských nemocnic. Hejtmanství nyní přichází s upozorněním, že se od 1. listopadu mění webová adresa zmíněné eAmbulance.
Objednávání do nemocnic na Vysočině má novou adresu. Staré heslo už nefunguje

Objednávání do nemocnic na Vysočině má novou adresu. Staré heslo už nefunguje

Zdroj: Pexels
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 04.11.2026 14:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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