Objednávání do nemocnic na Vysočině má novou adresu. Staré heslo už nefunguje

Objednávání do nemocnic na Vysočině má novou adresu. Staré heslo už nefungujePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Objednávání do nemocnic na Vysočině má novou adresu. Staré heslo už nefungujeZdroj: Pexels
Článek byl publikován 04.11.2026 14:29
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Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
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