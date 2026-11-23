Změna souvisí z velké části s chováním zahraničních turistů. Například ve třetím čtvrtletí se v Brně snížil počet přenocování zahraničních turistů o 9,2 procenta, zatímco Pálava, Znojemsko a Podyjí zaznamenaly růst zhruba o 13 procent, uvedla v tiskové zprávě mluvčí Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava (CCR JM) Martina Vidová.
Na jižní Moravě přenocovalo ve třetím letošním čtvrtletí podle Českého statistického úřadu zhruba 855 tisíc lidí, přičemž meziroční růst činil dvě desetiny procenta. Za devět měsíců bylo hostů 1,79 milionu. Zahraničních hostů jak celkově, tak ve třetím čtvrtletí byla zhruba třetina.
„Považujeme za pozitivní trend, že zájem není koncentrovaný pouze do Brna, ale že rostla návštěvnost v řadě částí jižní Moravy. Dlouhodobě se snažíme návštěvníkům ukazovat jižní Moravu jako celek a motivovat je k tomu, aby objevovali i další místa v regionu," řekla ředitelka CCR JM Martina Grůzová.
Jak CCR JM, tak jednotlivé destinační agentury už několik let pracují na tom, aby propagovaly jiná místa než Brno. Přičemž na propagaci Brna pracuje převážně magistrátní organizace TIC Brno. Úspěšné je v marketingových kampaních vícekrát oceněné Znojmo, které nastartovalo růst především v době covidové pandemie a pokračovalo i v dalších letech.
„Data ukazují, že Brno a zbytek kraje je potřeba sledovat odděleně. Jejich vývoj se už druhé čtvrtletí výrazně rozchází. Zatímco Brněnsko bylo tentokrát hlavním zdrojem poklesu, některé turistické oblasti mimo metropoli dokázaly růst poměrně výrazně. Celkový výsledek kraje je proto spíš obrazem vyrovnání těchto protichůdných trendů než plošného poklesu návštěvnosti," popsal vývoj Martin Šauer z Katedry regionální ekonomie Masarykovy univerzity, který data zpracovává.
Pokles počtu zahraničních návštěvníků, kteří v Brně ve třetím čtvrtletí přenocovali, činil zhruba čtyři procenta, průměrný počet nocí se drží na úrovni 1,8. Na pokles mohlo mít podle CCR JM vliv horké letní počasí, ale také přesun Moto GP z července na červen.
Na jižní Moravu přijelo za tři čtvrtletí také nejvíce hostů po Praze ve srovnání s ostatními kraji, celkový počet přenocování však kraj řadí na páté místo a průměrný počet nocí je dlouhodobě nejnižší.