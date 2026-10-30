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Petřík (6) z Liberce bojuje se svalovou dystrofií. Podpořte jeho boj koupí samolepky

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Šestiletý Petřík z Liberce bojuje s vážnou Duchennovou svalovou dystrofií. Náročná péče, rehabilitace a lázně mu pomáhají zůstat co nejdéle samostatným. Podpořte ho v rámci sbírky Srdce dětem – nákupem samolepky v Lidlu nebo příspěvkem na účet. Pomůžete zlepšit život jemu i dalším nemocným dětem.
Petřík (6) z Liberce bojuje se svalovou dystrofií. Podpořte jeho boj koupí samolepky

Petřík (6) z Liberce bojuje se svalovou dystrofií. Podpořte jeho boj koupí samolepky

Zdroj: Život dětem o.p.s.
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 30.10.2026 05:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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