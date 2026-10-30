Petřík (6) z Liberce bojuje se svalovou dystrofií. Podpořte jeho boj koupí samolepky

Petřík skončil ve třech letech s vysokými horečkami v nemocnici. Krevní testy ukázaly zvýšené jaterní enzymy a další vyšetření přinesla nečekanou diagnózu: Duchennovu svalovou dystrofii. Dnes jeho rodina dělá všechno pro to, aby mohl co nejdéle chodit a zůstat samostatným.
Genetické onemocnění, postihující především chlapce
Petřík z Liberce po narození neměl žádné zjevné zdravotní obtíže. Rodiče ale postupně začali mít obavy. Po prvních narozeninách stále nemluvil a často zakopával i na rovném povrchu. Když ve třech letech skončil v nemocnici s vysokými horečkami, krevní testy ukázaly výrazně zvýšené hodnoty jaterních enzymů. Ty přitom nemusí znamenat jen problém s játry. Jak vysvětluje pacientská organizace Parent Project, enzymy ALT a AST se nacházejí také ve svalech a jejich zvýšené hodnoty mohou upozornit na svalové poškození. U Petříka další vyšetření nakonec vedla k diagnóze Duchennovy svalové dystrofie, kterou potvrdil genetický test.
Jde o vzácné genetické onemocnění, které postihuje především chlapce. Jejich tělo nevytváří dostatek dystrofinu, bílkoviny důležité pro správnou funkci svalových buněk. Svaly proto postupně slábnou. Zpočátku si rodiče mohou všimnout, že dítě častěji padá, hůř běhá nebo má potíže s chůzí do schodů. Nemoc může časem zasáhnout také srdeční a dýchací svaly.
„Duchennovu svalovou dystrofii zatím neumíme vyléčit. Odborná péče a léčba ale mohou její průběh zpomalit a pomáhají dětem zachovat co nejlepší kvalitu života,“ říká ředitelka obecně prospěšné společnosti Život dětem Maria Křepelková. Nemocí trpí v Česku 350 lidí
Duchennova svalová dystrofie se vyskytuje přibližně u jednoho z pěti tisíc narozených chlapců. V Česku s ní žije zhruba 350 lidí.
Petřík dochází na fyzioterapii, logopedii i hipoterapii a dvakrát ročně jezdí do lázní. Užívá také kortikoidy, které mu podle rodiny mají pomáhat zpomalit úbytek svalové síly. Léčba ale přináší i vedlejší účinky, se kterými se potýká. Rodiče dělají všechno pro to, aby mohl co nejdéle chodit a zůstal samostatný.
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„Lékaři rodiče připravili na možnost, že kolem desátého roku života bude Petřík potřebovat invalidní vozík. Rodina se ze všech sil snaží, aby k tomu došlo co nejpozději,“ doplňuje Křepelková. Pomoci můžete i vy - koupí srdíčkové samolepky za 30 korun v Lidlu
Za tímto úsilím stojí pravidelné rehabilitace, lázeňské pobyty i každodenní péče. Pro rodiče znamenají velké nároky na čas, síly a rodinný rozpočet. Právě rodinám vážně nemocných dětí pomáhá sbírka Srdce dětem, kterou Život dětem letos pořádá už pošestnácté.
Od 2. do 15. listopadu 2026 se do ní mohou lidé zapojit koupí srdíčkové samolepky za 30 korun ve všech prodejnách Lidl. Pomoci lze také libovolným příspěvkem na transparentní účet 1117771700/5500 s variabilním symbolem 4444 nebo platební kartou na srdcedetem.cz/chci-pomoci. Výtěžek podpoří péči o vážně nemocné děti, jako je Petřík.