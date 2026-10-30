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Nový senátor Půta se nejspíš stane i starostou Hrádku nad Nisou

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Dennívýzva
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Nově zvolený senátor Martin Půta sice oznámil, že se vzdá postu libereckého hejtmana, zároveň se ale nejspíš stane po 14 letech starostou příhraničního Hrádku nad Nisou na Liberecku. Na sociální síti facebook Půta oznámil, že je kandidátem na starostu za sdružení Hrádek potřebuje změny!.
Nový senátor Půta se nejspíš stane i starostou Hrádku nad Nisou

Nový senátor Půta se nejspíš stane i starostou Hrádku nad Nisou

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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