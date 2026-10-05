Portugalsko vyhrálo i bez Ronalda a postoupilo do čtvrtfinále. Kouč Jesus přesto legendě nabídl návrat

Na Estádio do Dragão v Portu rozhodli 4. října João Cancelo a Gonçalo Ramos. Portugalsko porazilo Norsko 2:1, ve čtvrtém kole skupiny A4 připsalo čtvrtou výhru a postup do čtvrtfinále má zajištěný dvě kola před koncem. Muž, který byl dvacet let tváří týmu, u toho nebyl. Cristiano Ronaldo nechyběl kvůli zranění ani trestu. Ze soustředění odešel sám, když se dozvěděl, že proti Dánsku nebude v základní sestavě. Trenér Jorge Jesus po zápase neudeřil do stolu, naopak nechal dveře otevřené: pokud Ronaldo bude chtít a bude hrát za Al-Nassr, může být příště znovu nominován. Portugalsko tak řeší neobvyklou otázku. Jak se vrací hráč, kterého tým na hřišti momentálně nepotřebuje?
Večer v Portu, který dohrávali v deseti
Výsledek nebyl tak hladký, jak napovídá tabulka. Za Norsko skóroval obránce Kristoffer Ajer, Portugalci odpověděli brankami Cancela a Ramose. V závěru navíc viděl druhou žlutou kartu Francisco Conceição a domácí museli vedení uhájit v deseti. Ubránili ho.
Podle souhrnu kola od UEFA se Portugalsko stalo prvním týmem, který si zajistil místo ve vyřazovací fázi. Pro tým, který Ligu národů vyhrál v roce 2019 a znovu v roce 2025 po penaltách se Španělskem, jde o povinnost. Splnil ji však s náskokem, který Jesusovi dává pohodlnou pozici i v debatě o Ronaldovi.
Jména střelců mluví sama za sebe. Cancelo, krajní obránce, dal gól i tři dny předtím v Dánsku. Ramos, útočník, který měl roky převzít Ronaldovo místo, skóroval ve všech třech zápasech od chvíle, kdy Ronaldo přestal hrát.
Lavička, Dánsko a odchod ze srazu
Konflikt se rozvíjel postupně. Do skupiny vstoupilo Portugalsko 25. září doma proti Walesu a Ronaldo nastoupil v základní sestavě. Podle zprávy Sky Sports vystřelil sedmkrát, gól nedal a v 67. minutě střídal. Portugalsko vyhrálo 1:0.
O dva dny později v Norsku zůstal jedenačtyřicetiletý kapitán celý zápas na lavičce. Tým vyhrál 2:1 po gólech Joãa Félixe a Ramose. Před cestou do Dánska pak Ronaldo zjistil, že ani tam nebude v základní sestavě. Reagoval odchodem ze soustředění.
Na Instagramu podle slovenské agentury SITA naznačil, že důvody vysvětlí později. Od té doby veřejně mlčí. Jesus mluví o nedorozumění, které se dá vyřešit.
Trenér ani federace přitom nikdy netvrdili, že by byl Ronaldo odstaven kvůli fyzičce. Čísla ale dávají Jesusovi sportovní argument pro rotaci: sedm střel bez gólu proti Walesu a tým, který bez Ronalda dál vyhrával. Podle nás nešlo o vyhazov, ale o první jasný signál, že role rekordmana v gólech i startech už není automatická. Ronaldo ho nepřijal.
Co přesně Jesus nabídl
Jesusova slova citovala po zápase agentura AFP a převzal je mimo jiné brazilský deník Folha de S.Paulo. Pokud Ronaldo chce a bude dál hrát za Al-Nassr, může být při příští nominaci znovu povolán. Rozhodnutí je podle trenéra na něm. Jesus také zopakoval, že by Ronaldo měl reprezentační kariéru ukončit podle sebe, ne kvůli nedorozumění.
Formulace je přesnější, než se na první pohled zdá. Jesus nenabídl místo v základní sestavě ani nevrátil kapitánskou pásku do Ronaldových rukou. Nabídl návrat do kádru. Tedy přesně do situace, ze které Ronaldo před týdnem odešel: být v týmu, ale bez záruky, že bude hrát.
Podle portugalského deníku A Bola už Ronaldo ví, že ho Jesus chce mít zpátky na listopadových zápasech. Federace to oficiálně nepotvrdila a Ronaldovo vyjádření k návratu zatím chybí.
Kabina zní smířlivě. Nuno Mendes řekl, že pokud se Ronaldo vrátí, hráči ho přijmou s otevřenou náručí. Cancelo ho označil za kapitána, symbol a nejlepšího hráče v historii portugalského fotbalu. Prezident federace Pedro Proença podle brazilského serveru ge připomněl Ronaldovy sportovní zásluhy a jeho historické pouto s reprezentací. Fanoušci jsou podle listu A Bola rozdělení: část stojí za trenérem, část za Ronaldem.
Dvanáct bodů bez Ronaldových gólů
Bilance skupiny A4 po čtyřech kolech:
|Datum
|Zápas
|Výsledek
|Ronaldo
|Střelci Portugalska
|25. 9. 2026
|Portugalsko-Wales
|1:0
|v základu, střídal v 67. min
|neuvedeno
|27. 9. 2026
|Norsko-Portugalsko
|1:2
|nevyužitý náhradník
|Félix, Ramos
|1. 10. 2026
|Dánsko-Portugalsko
|2:4
|mimo sraz
|Cancelo, Ramos, Vitinha, Félix
|4. 10. 2026
|Portugalsko-Norsko
|2:1
|mimo sraz
|Cancelo, Ramos
Ronaldo za čtyři zápasy nedal ani gól, přesto má Portugalsko dvanáct bodů ze dvanácti možných. V Dánsku skórovali čtyři různí hráči a góly přicházejí od krajního obránce, od záložníka i od pohyblivých útočníků. Tým, který léta hledal centry na Ronaldovu hlavu, dnes útočí šířeji a rychleji.
Z deseti dnů ještě neplyne, že je Portugalsko bez Ronalda dlouhodobě lepší. Plyne z nich ale, že na jeho zakončení přestalo být závislé. Ronaldo by po případném návratu nejspíš znovu hrál roli hrotového útočníka, kterého tým hledá ve vápně. To by byl jiný fotbal, než jaký Portugalsko hraje teď. Proto Jesus mluví o nominaci, nikoli o sestavě.
Podle nás už návrat nemá být sportovní záchranou. Portugalsko ho potřebuje jako řízené uzavření éry. Hráč, který dvě dekády definoval reprezentaci, by neměl odejít instagramovým vzkazem uprostřed skupinové fáze. Jesus a Proença to zjevně vědí. Proto mluví o zásluhách a o odchodu „podle sebe“.
Listopad, nominace a březnové čtvrtfinále
První odpověď přinese nominace na listopadové zápasy. Portugalsko 14. listopadu hostí Dánsko a o tři dny později hraje ve Walesu. Jesus řekl, že pokud Ronaldo bude chtít, mohou spolu mluvit ještě před vyhlášením kádru. O vítězství ve skupině ani o postupu už se v listopadu rozhodovat nebude. Zbývající dva zápasy tak nabízejí ideální prostor pro smířlivé gesto bez sportovního rizika.
Čtvrtfinále Ligy A je podle oficiálního přehledu UEFA naplánované na 25. až 30. března 2027. Postupují do něj vítězové a týmy z druhých míst skupin. Soupeře Portugalska určí konečné pořadí a los, termíny výkopů zatím nejsou známé.
Česko hraje ve stejné soutěži, ale v jiné skupině. V A3 se utkává se Španělskem, Chorvatskem a Anglií, s Portugalskem se tedy ve skupinové fázi nepotká. V Česku Ligu národů vysílají ČT sport a Sport1 TV. Konkrétní program čtvrtfinále bude jasný až po losu.
Jesus nabídl Ronaldovi místo v kádru, ne v jedenáctce. Jestli ho kapitán přijme, bude jasné ve chvíli, kdy federace zveřejní listopadovou nominaci. Portugalsko mezitím ukázalo, že bez Ronalda vyhrává. Teď musí ukázat, že se s ním umí i rozloučit.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle