Bylo 27. listopadu, 74. minuta a Jihlava vedla nad Třincem už o tři góly. David Jambor vypálil, Lukáš Moudrý stál v cestě a střelu tečoval na konečných 4:0. Pro devatenáctiletého záložníka to byl pátý gól v sezoně a každý padl v jiném zápase. Čtyři z nich nastřílel během pěti týdnů, mezi 23. říjnem a 27. listopadem. Proti Třinci přitom mohl slavit dřív: trefil břevno a připravil úvodní gól Křehlíkovi. Jihlava po tomto zápase přezimuje na prvním místě tabulky. Odchovanec Sparty, který na Vysočinu přišel teprve v létě, je jedním z hlavních důvodů.
Pět gólů, pět zápasů
Moudrého podzim se dá přečíst jako seznam situací, ve kterých se uměl prosadit. Pokaždé to bylo jinak:
Jihlava proti České Lípě 2:0 (4. 9.): na hřiště přišel v 72. minutě a o dvě minuty později dorazil akci po narážečce se Sambouem. Podle online přenosu iSportu byl na trávníku zhruba 80 sekund. Jihlava proti Vlašimi 2:0 (23. 10.): střídal v 70. minutě, v nastavení pak po přihrávce Ousmana Samboua utekl do otevřené obrany a pojistil výhru. Baník Ostrava B proti Jihlavě 1:3 (2. 11.): ve 33. minutě otevřel skóre, poradil si s obráncem Temelem a zakončil k levé tyči. Kladno proti Jihlavě 0:2 (22. 11.): v 66. minutě technicky zakončil bez přípravy po přihrávce Tyrese Omotoyeho. Vítězný gól. Jihlava proti Třinci 4:0 (27. 11.): tečovaná střela na 4:0, k tomu břevno a asistence.
Dvakrát pojistka, dvakrát úvodní gól, jednou tečka za demolicí. Nejcennější je podle nás trefa z Kladna, protože rozhodla zápas na hřišti soupeře, kde se body ztrácejí snadno.
Oficiální
statistiky Chance Národní ligy mu připisují 14 startů a 727 odehraných minut. Průměrně tedy hraje zhruba 52 minut za zápas, část utkání začínal na lavičce. Gól mu vychází přibližně každých 145 minut. U ofenzivního záložníka, který není hrotovým útočníkem, je to číslo, za které by se nemusel stydět ani zkušený druholigový matador.
Ve střelecké tabulce soutěže jsou před ním Adam Kronus s osmi góly, David Jurčenko se sedmi a s šesti Peter Juritka a jeho jihlavský spoluhráč Omotoye. Mezi teenagery ale Moudrý vede. Za ním jsou Lukáš Dvořáček a Karel Belžík (oba 19 let, čtyři góly), sedmnáctiletý Abel Cedergren se čtyřmi a osmnáctiletý Lazar Savović se třemi.
Sparťan od osmi let
Proč takový hráč kope druhou ligu? Odpověď je typická pro českého talenta, který je spojen s velkým klubem. Moudrý je ve Spartě od kategorie do osmi let, v sezoně 2023/24 pomohl sparťanské devatenáctce k titulu a prošel mládežnickými reprezentacemi. V ročníku 2025/26 si připsal dva starty za A-tým.
Mezi prvním týmem Sparty a dorostem ovšem zeje prázdné místo. Konkurence v letenské záloze je obrovská a dva starty za sezonu mladého hráče nikam neposunou. Sparta proto v létě
oznámila hostování, díky němuž Moudrý poprvé od osmi let okusil jiné barvy.
Jihlava o něj podle vlastního vyjádření stála zhruba dva měsíce. Při příchodu ho klub označil za jednoho z nejlepších českých teenagerů a sportovní vedení vyzdvihlo herní inteligenci, klid na míči, kreativitu, technickou vyspělost a gólovou produktivitu. Od nového hráče si slibovalo vyšší ofenzivní sílu a variabilitu sestavy.
Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce Jihlavy o další vyjádření k výkonům hráče, odpovědi jsme ale zatím nedostali.
Obojí se splnilo. Moudrý obvykle nastupuje v ofenzivní trojici za útočníkem Omotoyem, případně přichází z lavičky, aby zápas zlomil. Proti Opavě sice neskóroval, ale jeho střelu v nastavení vyrazil brankář Ciupa a Omotoye z dorážky dokončil hattrick. I bez vlastního gólu bývá u důležitých momentů.
Rok narození 2007 je pro kontext podstatný. Moudrý oslaví dvacáté narozeniny 19. ledna, tedy uprostřed zimní přípravy. V tomhle věku hraje dospělý fotbal o postup a v klíčových zápasech rozhoduje.
Jihlava nahoře, Karviná o krok za ní
Ještě před rokem by takový příběh zněl nepravděpodobně. V sezoně 2025/26 skončila Jihlava ve druhé lize patnáctá a v soutěži zůstala i proto, že Chrudim a České Budějovice nedostaly licenci. Z klubu, který se zachránil u zeleného stolu, je teď lídr soutěže.
Pořadí Tým Zápasy Skóre Body 1. Jihlava 16 31:16 32 2. Karviná 15 32:19 31 3. Dukla 16 26:21 30
Podle
oficiální tabulky má Jihlava deset výher, dvě remízy a čtyři prohry. Je to nejlepší bodový zisk v soutěži, ovšem s jednou hvězdičkou. Karviná zaostává jen o bod a má zápas k dobru. Pokud ho vyhraje, posune se do čela. Dukla číhá dva body za Vysočinou.
Pravidla postupu jsou nemilosrdná. Přímo do Chance Ligy jde jen vítěz soutěže, druhý a třetí tým čeká baráž se 14. a 15. celkem nejvyšší soutěže. V tak těsném boji může rozhodnout jediný gól, třeba tečovaná střela v 74. minutě.
Pro Jihlavu má soupeření s Karvinou i historickou příchuť. Do první ligy postoupila v sezonách 2004/05 a 2011/12, nejlépe skončila osmá v sezoně 2013/14. Naposledy hrála elitu v ročníku 2017/18 a sestup potvrdila 26. května 2018 domácí porážkou 0:2 právě s Karvinou. O rok později byla ve druhé lize druhá, ale v baráži ji zastavila opět Karviná. Do třetice to bude souboj o přímý postup.
Zima rozhodne, kde bude hrát
Moudrého hostování má jeden háček: Sparta si podle svého oznámení vyhradila možnost stáhnout ho zpět během zimní přestávky. Jihlava při jeho příchodu počítala s tím, že u ní zůstane pravděpodobně celý ročník 2026/27. Aktuální vyjádření Sparty, že by ho chtěla v zimě povolat zpátky, jsme zatím nedohledali.
Dilema je jasné. Pět gólů a role tahouna lídra soutěže jsou silné argumenty pro návrat. Jenže ve Spartě by se mladík znovu postavil do fronty za reprezentanty a zahraniční posily. V Jihlavě má minuty, důvěru a jarní boj o postup, tedy zápasy pod tlakem, které se v rezervě ani na lavičce nedají nasimulovat. Podle nás by pro jeho vývoj bylo lepší dohrát sezonu na Vysočině. Rozhodnutí je ale na Spartě.
Pokud zůstane, jaro mu nedá vydechnout. Soutěž má 30 kol, po podzimních šestnácti zbývá čtrnáct. Jihlava začne podle aktuálního rozpisu v sobotu 6. března 2027 v Příbrami, výkop je podle iSportu naplánován na 15:00 na stadionu Na Litavce. Pak přijdou Kroměříž doma, Táborsko venku a 2. dubna domácí zápas s Duklou, tedy přímým soupeřem z čela. Následuje Česká Lípa venku a Ústí doma. Sezona skončí 29. května.
Pokud zápas v Příbrami nevybere televize, měl by být k vidění na platformě CHNLIGA.TV. Ta vznikla právě pro utkání, která nevysílá Česká televize ani SportyTV. Podle dřívějšího oznámení stálo předplatné po zaváděcí nabídce 149 Kč měsíčně.
Jihlava na Moudrém testuje, jestli se dá postavit postupový tým z vlastního jádra a talentovaných hráčů na hostování. Sparta zase zjišťuje, jestli její odchovanec umí rozhodovat zápasy i mezi dospělými. Na podzim odpověděl pěti góly a otázku, kde bude hrát na jaře, teď nechává na Letné.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl