Šlo o jeho první střídání ve druhé třetině pátečního zápasu. Chytil vyjel na led s očima upřenýma na hráče Flyers s pukem za brankou a nevšiml si Tysona Foerstera v prostoru před sebou. Přišel kontakt, český centr se otočil kolem vlastní osy a sáhl si na obličej. Do konce třetiny zbývalo 17:46. Do zápasu se už nevrátil. Vancouver Canucks před třetí třetinou na síti X oznámili, že dál hrát nebude, a oficiální souhrn
NHL.com uvádí zranění horní části těla. Otřes mozku zatím nikdo nepotvrdil. U hráče s Chytilovou minulostí se ale každý zásah vysoko do těla vnímá jinak než u kohokoli jiného v kabině. Pět minut na ledě a pak konec
Chytil odehrál ve Philadelphii jen 5 minut a 16 sekund. Pro hráče, který v patnácti letošních zápasech trávil na ledě v průměru 19:21 minuty, tedy nejvíc v kariéře, je to zápas, který skončil dřív, než pořádně začal.
K 🤕 Pastrňákovi s Nečasem se přidává i Filip Chytil. Odstoupil ze zápasu ve Phily po tomhle …😳 https://t.co/ncLiXpmUuM— Matěj Hejda (@matej_hejda33)
November 27, 2026
Podle popisu webu CanucksArmy Chytila zřejmě zasáhla Foersterova hůl nebo loket v oblasti hlavy a obličeje. Oficiální souhrn ligy je opatrnější a mluví jen o kolizi. Disciplinární dohru incident neměl a nic nenasvědčuje tomu, že by Foerster jednal úmyslně. Šlo o nešťastné setkání dvou hráčů, z nichž jeden sledoval puk a druhý stál v cestě.
Redakce SportyŽivě.cz požádala zástupce Canucks o odpovědi, jak to s Chytilem vypadá, ale reakce zatím nedorazila.
Philadelphia zápas vyhrála 5:2. Vancouver prohrál potřetí za sebou a po 28 utkáních má bilanci 6 výher, 21 porážek v základní hrací době a jednu po prodloužení. Chytilův odchod tak zapadl do širší krize týmu, který se propadá na dno tabulky a kterému ubývají centri. Elias Pettersson chyběl ve Philadelphii už počtvrté v řadě, rovněž se zraněním horní části těla.
Proč se mluví hned o hlavě
Formulace „zranění horní části těla“ v NHL neznamená skoro nic. Kluby ji používají pro rameno, krk, žebra i hlavu, a právě proto se u Chytila okamžitě rozjíždějí obavy. Jeho zdravotní karta za poslední tři roky vypadá takto:
Období Co se stalo Dopad Sezona 2023/24 Vážný otřes mozku po srážce s Jesperem Fastem (ještě v dresu Rangers) Vynechal většinu sezony Březen 2025 Otřes po hitu zezadu od Jasona Dickinsona Další absence už ve Vancouveru Říjen 2025 až leden 2026 Otřes mozku Tři měsíce mimo hru Únor 2026 Migrény Mimo sestavu do olympijské pauzy Září 2026 V přípravě po kolizi s čárovým rozhodčím narazil ramenem do mantinelu Natažený sval v rameni, osm vynechaných zápasů na začátku sezony Konec října 2026 Opětovné zhoršení zranění horní části těla, klub trval na tom, že nejde o hlavu Další vynechané zápasy 27. listopadu 2026 Kolize s Foersterem Zatím jen „zranění horní části těla“
Kolik otřesů Chytil celkem prodělal, se v médiích uvádí různě. Vágní hlášení klubů dělají z přesného počítání hádanku. Jisté je, že v sezoně 2025/26 nastoupil před olympijskou pauzou teprve k dvanáctému zápasu, a když se konečně vrátil, přišly migrény.
V únoru 2026 pak promluvil prezident Canucks Jim Rutherford. Pro Sportsnet řekl, že má o Chytila kvůli zraněním hlavy obavy a že o své budoucnosti musí rozhodnout hlavně hráč sám. Podle Sportsnetu měl tehdy Chytil v sezoně za sebou 46 zápasů vynechaných jen kvůli hlavě. Takovou větu klubový šéf neřekne o hráči, kterého trápí natažený sval.
Čísla letošní sezony
Kdo by si myslel, že se Chytil letos konečně vyhnul smůle, mýlil by se i bez pátečního incidentu. Vancouver odehrál 28 zápasů, Chytil nastoupil do patnácti. Třináct utkání základní části tedy vynechal ještě předtím, než se srazil s Foersterem.
Osm z nich padlo na vrub zranění ramene z přípravy, kdy ho nečekaně smetl čárový rozhodčí Riley Brace. Asistent trenéra Ryan Johnson tehdy mluvil o natažení svalu a o tom, že se jeho stav bude posuzovat „týden od týdne“. Na konci října přišlo zhoršení, které klub výslovně odlišil od problémů s hlavou. A teď další odchod z ledu, tentokrát po pouhých pěti minutách hry.
Podle nás je právě tohle nejtíživější část celého příběhu. Chytil není hráč, kterého by vyřadila jedna velká událost. Je to hráč, jehož sezony se rozpadají na kousky. Pár zápasů, pauza, návrat, další pauza. Pro centra, na kterého Vancouver v nepřítomnosti Petterssona spoléhal mezi Jakem DeBruskem a Brockem Boeserem, je takový rytmus sportovně ničivý.
Ve Philadelphii po jeho odchodu připadlo nejvíc práce na Marca Rossiho, který odehrál přesně 23 minut. Dalšími centry byli Ty Mueller, Jacob Quillan a Linus Karlsson. Pokud Chytil vypadne na delší dobu a Pettersson se nevrátí, dá se čekat, že Rossi zůstane v roli hlavního centra a trenér bude dál přeskládávat křídla. Na vítězné sérii se takhle staví těžko.
Co rozhodne o návratu
Nejbližší zápas hraje Vancouver v neděli 29. listopadu v bostonské TD Garden proti Bruins. Úvodní buly je naplánováno na 23:00 našeho času. Chytilův start je nejistý a klub k jeho stavu po zápase nic dalšího nezveřejnil.
Pokud by lékaři vyhodnotili podezření na otřes, přestane být rozhodnutí věcí trenéra.
Protokol NHL a NHLPA pro otřesy mozku v takovém případě stanovuje jasný postup: hráč musí projít akutním vyšetřením včetně standardizovaného testu SCAT, při potvrzeném otřesu se ten den na led vrátit nesmí, následuje postupný návrat k zátěži, neuropsychologické vyšetření a schválení týmovým lékařem, i při negativním akutním vyšetření má přijít kontrola, protože příznaky se mohou projevit později.
Protokol navíc výslovně zmiňuje, že lékaři mají při návratu přihlížet k dalším potížím, jako jsou migrény, problémy s krkem, spánkem nebo náladou. U Chytila, který si migrénami prošel před necelým rokem, to není teoretická poznámka pod čarou.
Pokud naopak půjde o zásah do obličeje nebo o znovu podrážděné rameno, může být pauza krátká. Obě varianty jsou zatím otevřené. Dokud klub nezveřejní víc, je každý odhad termínu návratu jen tipem.
Riziko, které roste s každou ranou
Americká agentura CDC upozorňuje, že lidé s opakovanými mírnými poraněními mozku mohou mít delší zotavení, výraznější příznaky a dlouhodobé potíže s koncentrací, pamětí, bolestmi hlavy nebo rovnováhou. Mezinárodní konsenzus o otřesech mozku ve sportu z amsterdamské konference v roce 2022 zase zdůrazňuje, že rozhodnutí, zda po opakovaných otřesech pokračovat v kontaktním sportu, musí být individuální a ideálně ho má posoudit tým odborníků.
Nic z toho není diagnóza Filipa Chytila. Je to ale rámec, ve kterém se o něm v Kanadě i v Česku přemýšlí. Problém pátečního večera totiž není jen v tom, co se stalo ve druhé třetině ve Philadelphii. Je v nejistotě, jestli další zásah do hlavy, krku nebo ramene nespustí znovu měsíce bez hokeje, jaké už Chytil zažil.
V sedmadvaceti letech by měl být na vrcholu kariéry. Místo toho fanoušci sledují každé jeho střídání s otázkou, jestli dojede do konce zápasu. Tentokrát nedojel ani do konce prvního střídání druhé třetiny. Co to znamená, ukáže až lékařská zpráva z Vancouveru.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Pavel Zdrálek