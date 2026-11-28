Zvenčí to vypadá jako pohádka. Mladá zpěvačka, hvězda NHL, zásnuby na Havaji. Nikola Mertlová ale ve své nejnovější epizodě podcastu, zveřejněné 26. listopadu 2026 pod názvem chytrý kecy o mojí cestě v USA, vypráví jiný příběh. Ten její je poskládaný z praktických rozhodnutí, omezení a snahy vybudovat si vlastní místo v cizí zemi. Skepse okolí, kterou shrnuje věta „Ty chodíš s Nečasem? To nemůže vyjít!“, jí přitom nebyla cizí. Padesátiminutový díl nabízí pohled do zákulisí, o kterém se u partnerek sportovců mluví málokdy: jak se žije, když vaše adresa závisí na hokejové smlouvě někoho jiného.
Začátek na dálku, v době covidu
Na začátku nebylo nic, co by vztahu nahrávalo. Oběma bylo kolem jednadvaceti a Nečas tehdy působil v zámoří. Jak dvojice popsala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, hokejista Nikolu objevil na sociálních sítích a napsal jí. Komunikace ale brzy utichla, protože on byl v Americe a svět ochromil covid.
Osobně se poprvé potkali až v Česku na soukromé party. Nikola později přiznala, že byla nervózní a že setkání provázel i trapas: začala jí téct krev z nosu. Romantický úvod to rozhodně nebyl.
Vztah na dálku, rozdílné světy a jeden z partnerů pod drobnohledem celého národa. Pochybovačné reakce okolí se v takové situaci daly čekat. Podle nás právě tahle startovní pozice vysvětluje, proč jejich vztah tolik lidí odepisovalo dřív, než vůbec začal.
První rok v Americe byl nejtěžší
Nikola nakonec za partnerem odešla do USA. Nejdřív do Severní Karolíny, kde Nečas hrál za Carolinu Hurricanes. Už v lednu 2023 pro Rádio Junior otevřeně řekla, že první rok v Americe byl těžký a život tam plyne pomaleji než doma.
Co bylo nejhorší? Ne jazyk ani úřady. Podle jejích slov pro CNN Prima NEWS to byl odchod od kamarádů a rodiny. Celá její dosavadní síť vztahů najednou zůstala devět hodin letu daleko.
K tomu se přidávají limity, o kterých se v Česku moc neví. Profesionální hokejisté v USA běžně pracují na víza typu P-1. Jejich manželky a děti mohou získat status P-4, ten ale podle amerických federálních pravidel nedovoluje přijmout zaměstnání bez samostatného pracovního oprávnění. A partnerka, která zatím není manželkou, nemusí mít na tento status vůbec nárok. Jaké vízum má konkrétně Nikola, veřejně známo není. Rámec, ve kterém se partnerky sportovců za oceánem pohybují, je ale zjevně úzký.
Z popové skupiny k vlastní tvorbě
Nikolu přitom nelze zkratkovitě zredukovat na „přítelkyni hokejisty“. Česká veřejnost ji zná od dětství z dívčí skupiny 5Angels, později z Pink Angels. Pak se vydala na sólovou dráhu s mezinárodními ambicemi a její skladba Playing It Cool se dostala do vysílání britské stanice BBC Radio 1.
V Americe hudbu nepověsila na hřebík, jen přeskládala priority. Posílila tvorbu na TikToku a Instagramu, rozjela podcast a v roce 2023 vydala českou píseň Růžový brejle s tím, že chce domácím písničkám věnovat víc pozornosti. V aktuálním dílu podcastu se podle jeho popisu věnuje i tomu, jak si vydělává. Právě to je téma, kterým se liší od běžných rozhovorů o prstenech a dovolených.
Jak těžké je postavit si příjem na sociálních sítích, ukazuje studie CreatorIQ State of Creators 2026:
- 67 % tvůrců vydělá ročně méně než zhruba 230 tisíc korun,
- pro 62 % z nich tvorba není hlavním zdrojem příjmu,
- hranici zhruba 2,3 milionu korun ročně přesáhne necelých 5 %.
Ekonomická soběstačnost z obsahu je tedy spíš výjimka než pravidlo. O to víc má smysl brát vážně, že se o ni Nikola cíleně snaží.
Zlatokopka? Nálepka, kterou vyvrací videi
S pozorností veřejnosti přišel i hejt. Nikola pro CNN Prima NEWS přiznala, že komentáře raději moc nečte. Jako příklad zmínila označení „zlatokopka“, které ji mrzí. Předsudky vůči partnerkám hokejistů jsou podle ní velké.
Místo hádek v diskusích se rozhodla ukazovat svůj běžný život. Tvrdí, že jí přišly tisíce zpráv od lidí, kteří díky jejím videím změnili pohled na partnerky hokejistů. Odmítá také představu, že by péče o partnera byla něco mimořádného. Podle ní se tak chová každý normální pár.
Ta normálnost má dnes i oficiální razítko. Video NHL My World z února 2026 zachytilo Nečase a Mertlovou při společné večeři a jejich život mezi Denverem a Prahou. Žádný bulvár, žádné drby, jen pár, který spolu vaří a plánuje.
Denver jako domov na dlouho
Hokejová realita mezitím dala jejich americkému životu pevnější obrysy. V lednu 2025 Nečas přestoupil v rámci třístranné výměny z Caroliny do Colorada Avalanche a 30. října 2025 s klubem podepsal osmiletou smlouvu. Pro partnerku hráče NHL to znamená něco vzácného: jistotu, že se příští sezonu nebude znovu stěhovat napříč kontinentem.
V červnu 2026 přišel i soukromý milník. Na Havaji se zasnoubili a 10. června Nikola zveřejnila fotky na Instagramu. Přesné datum a místo svatby zatím veřejně potvrzené není.
Věta „To nemůže vyjít“ dnes zní jako ozvěna z jiné doby. Nikola z ní neudělala vítězný pokřik, ale téma: v podcastu nemluví o tom, jak „sbalila hvězdu“, nýbrž o tom, co znamená začít znovu v zemi, kde vás zná jen jeden člověk. Prsten na Havaji je na tom příběhu to nejméně zajímavé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Pavel Zdrálek