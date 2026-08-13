Takhle se nestanou nejlepšími: Po slibném začátku vždy padnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Takhle se nestanou nejlepšími: Po slibném začátku vždy padnou
Fernando Alonso upozorňuje, že současná generace pohonných jednotek formule 1 klade až příliš velký důraz...
Valtteri Bottas tvrdí, že Cadillac dosáhl ve své debutové sezóně znatelného pokroku. Americký tým se...
Po letní přestávce usedne do křesla šéfa Cadillacu Marcin Budkowski, který včera nahradil odvolaného...
Cadillac se v polovině své první sezóny v kolotoči F1 rozhodl přistoupit k radikálnímu kroku. Během letní...
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