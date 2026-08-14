V pondělí chtěl testovat: Smedley vzpomíná na osudnou kvalifikaci

V rozjeté kvalifikaci na Hungaroringu se v jejích posledních minutách nacházel Felipe Massa mezi třetí a čtvrtou zatáčkou, přičemž pár sekund před ním byl Rubens Barrichello, z jehož monopostu odletěla asi 800gramová ocelová pružina, která Massu zasáhla do oblasti oka.
Brazilec ve Ferrari ztratil vědomí a v plné rychlosti narazil do bariéry z pneumatik. Po letech od incidentu se k pro něj traumatické nehodě vrátil i Massův tehdejší závodní inženýr Rob Smedley. „V porovnání se sezónou 2008 se Felipe, ale i Ferrari opět posunuli na vyšší úroveň. Podával konzistentně dobré a kvalitní výkony,“ zhodnotil Massovo působení.
„Maďarsko nám tehdy sedlo a očekával jsem, že v kvalifikaci dosáhneme slušného výsledku. I když byl monopost v reálných podmínkách v tom roce vždy hrůzostrašný, Felipe byl v kvalifikaci vždy v nejlepší desítce. Začal rychlé kolo a směřoval do kopce v páté zatáčce a viděl jsem, jak zpomaluje,“ popisuje Smedley.
„Pomyslel jsem si, že se rozbila převodovka nebo máme problém s motorem, působilo to klasicky jako když monopost zpomaluje, jen trochu z větší rychlosti. Okamžitě jsem se ho ve vysílačce ptal, co se stalo, ale neslyšel jsem žádnou odpověď. A tak jsem si myslel, že je jednoduše jen rozčilený.“
Smedley dále vzpomíná, jak se rychle ptal mechaniků, zda nedokážou odhadnout, co se mohlo stát. „Zeptal jsem se jich, co se stalo, a jeden z nich mi řekl, že na vrcholu kopce začal Felipe ze všech sil současně sešlapovat plyn i brzdu. Připadalo mi to zvláštní. Byli jsme v úplně nové situaci a ničemu jsme nerozuměli,“ dodává bývalý inženýr.
„Následně jsem viděl záběr na něj v kokpitu, ale neslyšeli jsme od něj žádnou odezvu. Měl ruce na volantu, ale začal mířit doleva, potom přejel přes obrubník a následně přejížděl z jedné strany trati na druhou, až projel přes štěrkovou zónu a havaroval do bariéry. Působilo to na mě tak, že si to jednoduše namířil do bariéry. Bylo však zvláštní vidět, že má ruce stále na volantu. Přitom když jezdec ví, že bude havarovat, tak v poslední sekundě dá ruce z volantu pryč,“ pokračuje Smedley v popisu prvních sekund po nehodě.
„Stále jsme netušili, co se vlastně stalo, a byli jsme absolutně zmatení. V tom momentě jsme zaslechli zvuky z vysílačky a vydával hrůzostrašné vzdechy. Působilo to, jako když je někdo ve velkých bolestech. Myslím si, že tehdy se probral a nějak se hýbal a instinktivně si otevřel vysílačku.“
O několik minut později přišel Flavio Briatore do garáže Ferrari se statickým obrázkem nehody a ve Ferrari si v prvních chvílích mysleli, že ji způsobili ptáci. „Krátce poté začalo být zjevné, že něco odletělo z Barrichellova monopostu. Byla to třetí pružina na zadním zavěšení a vážila asi 800 gramů.“ Smedley pokračuje v popisu prvních minut těžkého boje o Massův život.
„Vzali ho do lékařského střediska, kde ho uspali a udělali mu tracheotomii a přepravili ho vrtulníkem do nemocnice. Byl ve špičkové vojenské nemocnici v Budapešti, která má světové odborníky na léčbu poranění hlavy. Lékaři mi však v sobotu v noci řekli, že netuší, zda to přežije.“
Felipe Massa byl uveden do umělého spánku a v neděli večer, tedy o něco více než 24 hodin po nehodě, působil jeho stav stabilněji, i když stále zůstával na hraně života a smrti.
Smedley se v neděli vrátil na okruh, aby podpořil tým, ale jedním dechem přiznává, že myšlenkami vůbec nebyl přítomen. Felipe Massa se už týden po nehodě začal postupně probouzet z umělého spánku, a tak se Smedley opět do Maďarska vrátil.
„Byl jsem v šoku, protože jeho hlava byla asi dvakrát větší než normálně a byla celá pokrytá modřinami. Začal se se mnou bavit portugalsky a nevěděl, kdo jsem. Dokonce si myslel, že jezdí v McLarenu. Postupně jsme mu vysvětlili, kdo jsem a za jaký tým jezdí. Měl jsem dát Stefanovi Domenicalimu prsten a říct mu, že za týden bude zpátky v monopostu. Tvrdil, že se cítí lépe a v pondělí přijde na testy,“ vzpomíná Smedley.
Felipe Massa se však už v sezóně 2009 do Ferrari nevrátil, jeho velký návrat se uskutečnil až v roce 2010, přičemž v Maranellu ho přivítal nový týmový kolega, Fernando Alonso.