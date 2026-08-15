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Hygienici v hradeckém kraji zkontrolovali 121 táborů. Uložili čtyři sankce

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Hygienici v Královéhradeckém kraji od začátku prázdnin zkontrolovali 121 letních dětských táborů a pět samostatných stravovacích zařízení využívaných táborníky. Uložili čtyři sankce v celkové výši 14 tisíc korun, informovala ČTK mluvčí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Veronika Krejčí. Dosud zaznamenali jeden hromadný výskyt zažívacích obtíží.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Hradecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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