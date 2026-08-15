Garry může Machačeva trápit. Tipujeme ale další obhajobu šampiona

Hlavní zápas UFC 330 ve Philadelphii staví proti sobě dva výrazně odlišné styly. Machačev jde do první obhajoby velterového titulu s bilancí 28-1 a šestnácti výhrami v UFC v řadě. Garry má 17-1 a po jediné porážce se Shavkatem Rakhmonovem porazil Carlose Pratese i Belala Muhammada.
Garry potřebuje prostor
Garry je pro Machačeva fyzicky nepříjemný soupeř. Měří přibližně 191 centimetrů, zatímco Machačev zhruba 178. Ir může těžit z delší vzdálenosti, pohybu a vyššího počtu úderů. Podle UFC Stats zasahuje v průměru 4,78 významného úderu za minutu.
Jeho úkol je jasný. Držet střed, měnit úhly a nenechat se dlouho zavírat k pletivu. Pro Garryho je povzbudivý poslední výkon proti Muhammadovi, kterého přestřílel 72:56 na významné údery a nepovolil mu jediný úspěšný strh. Vyhrál jednomyslně na body.
Machačev ale nabízí mnohem složitější problém. Umí spojovat nástupy na nohy s klinčem, tlakem u pletiva a kontrolou na zemi. Garry nemusí být lepším grapplerem. Potřebuje hlavně rychle rušit první kontakt a vracet zápas do prostoru, kde může využít délku a pohyb.
Machačev má víc možností
Přechod do velterové váhy zatím Machačevovi nic nevzal. Proti Jacku Della Maddalenovi vyhrál všech pět kol, dokončil čtyři strhy a na významné údery zvítězil 30:18. Tři rozhodčí bodovali zápas 50:45.
Jeho dlouhodobá čísla navíc ukazují, proč je proti němu těžké stavět plán jen na obraně strhů. Machačev podle UFC Stats průměrně dokončí 3,10 strhu na patnáct minut, má úspěšnost 56 % a sám ubrání přes 91 % pokusů soupeřů.
Garry může první minuty vyhrávat pohybem a čistšími zásahy. Pětikolový zápas ale dává Machačevovi dost času, aby si načetl vzdálenost, dostal se do klinče a začal soupeři brát prostor. Jakmile Ir začne pravidelně ustupovat k pletivu, jeho hlavní výhody se výrazně zmenší.
Garry už proti Rakhmonovovi ukázal, že dokáže přežít těžké pozice a zvládnout celých pět kol. Proto nečekáme rychlou submisi. Machačev má ale více způsobů, jak sbírat kola – tlakem, kontrolou, strhy i bezpečnější prací na zemi. Garryho cesta k vítězství vyžaduje přesnější výkon a minimum chyb.
Tip MMAmag.cz: Islam Machačev vyhraje jednomyslně na body. Garry by měl být díky pohybu a fyzickým parametrům nepříjemnější než Della Maddalena. Pokud ale Machačev začne pravidelně zavírat vzdálenost, čekáme další zápas, který rozhodne kontrolou a prací u pletiva.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka