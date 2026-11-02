Pollock: Ed Harris obětoval roli posedlého malíře vše a zkolaboval přímo na place

Pollock, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. Česká televize Pollock, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. Česká televize Pollock, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. Česká televize Pollock, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. Česká televize Pollock, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. Česká televize Pollock, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. Česká televize Pollock, FOTO: © Sony Pictures Classics, distr. Česká televize
Životopisný snímek Pollock si vyžádal od hlavního představitele naprosté obětování. Ed Harris se do natáčení ponořil natolik, že kvůli celkovému vyčerpání zkolaboval přímo na place a na chvíli skončil v nemocnici. Na vznik filmu přitom čekal více než šest let a k celé myšlence ho přivedl jeho vlastní otec. Démoni v ateliéru a skutečná krev
Newyorský malíř Jackson Pollock využívá pro svou tvorbu radikální a násilnický styl. Jeho osobité umění zpočátku odrazuje veřejnost a své obdivovatele si nachází jen velmi pomalu. Autor nesvádí boj pouze o uznání, ale především se svými osobními démony. Destruktivní povaha mu nedopřává odpočinek a vnitřní spory, které na jedné straně pomáhají jeho tvorbě, ho postupně sžírají. Vnitřní bitva posedlého umělce nakonec zcela pohltí.
Ed Harris ztvárnil posedlého malíře s maximálním nasazením a některé šrámy na plátně vůbec nehrál. Ve scéně, kdy Pollock nese pivo a spadne z jízdního kola, si herec skutečně rozsekl ruku a rána si vyžádala pět stehů. Záběr, ve kterém se zvedá ze země a dívá se na svou krvácející dlaň, režisér ve filmu rovnou ponechal.
Přestávka na pěstování vousů a role pro otce
Cesta k realizaci projektu trvala Edu Harrisovi více než šest let. Na samotný nápad natočit příběh o Jacksonu Pollockovi ho přivedl jeho otec Bob L. Harris, který mu kdysi daroval knihu o malířově životě, protože si všiml jejich vzájemné fyzické podoby. Otec si následně v hotovém snímku zahrál epizodní roli veterináře, který přijede prohlédnout zraněného psa.
Samotné natáčení zabralo pouhých padesát dnů, filmaři ho však museli po čtyřiceti dnech přerušit. Následovala šestitýdenní pauza, během které si Ed Harris nechal narůst skutečné vousy a přibral čtrnáct kilogramů, aby mohl věrohodně ztvárnit malíře v pozdní fázi těžkého alkoholismu. Zátěž spojená s režií i hlavní rolí byla natolik extrémní, že herec na place zkolaboval a štáb ho musel krátce hospitalizovat.
Pětice výtvarníků a upravený časopis
Veškeré záběry, ve kterých umělec tvoří přímo před kamerou, odehrál Ed Harris bez cizí pomoci a barvy na plátno nanášel sám. Pro potřeby výstav v galerijních scénách však štáb musel zajistit velké množství už hotových Pollockových děl. Reprodukce vytvořila skupina pěti filmových výtvarníků, kterým se na place z legrace přezdívalo „The Jackson Five“. K další drobné úpravě došlo u časopisu Life ze srpna 1949. Na obálce se objevila Debbie Reynolds přesně jako v reálném historickém vydání, ale uvnitř grafici nahradili tvář skutečného Pollocka obličejem Eda Harrise.
Dlouho před začátkem natáčení se pro ústřední dvojici původně zvažoval Robert De Niro a Barbra Streisand. Roli Pollocka tvůrci nabízeli také Jacku Nicholsonovi a v případě jeho partnerky Lee Krasner, kterou nakonec ztvárnila Marcia Gay Harden, padla úvaha i na Judy Davis. Pro obsazení hlavní ženské postavy filmaři uvažovali také o Frances McDormand.
Životopisný film Pollock odvysílá stanice ČT art v pondělí 2. listopadu ve 23:20.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( imdb, csfd).