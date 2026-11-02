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Pollock: Ed Harris obětoval roli posedlého malíře vše a zkolaboval přímo na place

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Během natáčení životopisného snímku Pollock zkolaboval Ed Harris vyčerpáním a skončil v nemocnici. Herec navíc pro roli přibral čtrnáct kilogramů.
Pollock

Pollock

Zdroj: FOTO:© Sony Pictures Classics, distr. Česká televize
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 17:50

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