Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Kateřina se vyhýbá nástupu do vězení, podle policie se může ukrývat na Plzeňsku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Policisté pátrají po osmadvacetileté ženě, která se vyhýbá nástupu do vězení. Lounští kriminalisté vydali výzvu směrem k veřejnosti a obracejí se také na Plzeňany, jelikož se podle posledních informací může žena ukrývat v okolí západočeské metropole.
Kateřina se vyhýbá nástupu do vězení, podle policie se může ukrývat na Plzeňsku

Kateřina se vyhýbá nástupu do vězení, podle policie se může ukrývat na Plzeňsku

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.11.2026 10:05

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Před policisty ujížděl dvoustovkou přes dva kraje. Zběsilou jízdu ukončila děsivá havárie
Před policisty ujížděl dvoustovkou přes dva kraje. Zběsilou jízdu ukončila děsivá havárie
Startuje stavba unikátního samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži
Startuje stavba unikátního samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži

Startují práce na stavbě unikátního transbordéru, což je samoobslužný gondolový most, který v...

Řidiči mercedesů zabrali místa invalidům. Jeden neměl kartu, druhý vytasil padělek
Řidiči mercedesů zabrali místa invalidům. Jeden neměl kartu, druhý vytasil padělek

Auto s cizí registrační značkou stálo na místě vyhrazeném pro invalidy. Za sklem byl sice doklad, vypadal...

Návrat Rusů na hokejové šampionáty vadí i Plzeňskému Prazdroji. Chystá opatření
Návrat Rusů na hokejové šampionáty vadí i Plzeňskému Prazdroji. Chystá opatření

Také Plzeňský Prazdroj se připojil k dalším významným tuzemským sponzorům ledního hokeje, kteří považují...

Výtvarník proměnil hasicí štíty v umělecká díla, teď jsou v dobročinné aukci
Výtvarník proměnil hasicí štíty v umělecká díla, teď jsou v dobročinné aukci

Pomáhají při požárech a fungují i jako designový prvek v interiéru. Takové jsou hasicí štíty od české...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.