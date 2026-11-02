Love Island zná vítěze a rozdělil dva miliony korun. Favorité s prstýnkem nakonec skončili až třetí

Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova
Ve finále šesté série reality show Love Island Česko & Slovensko zvítězili Cynthia a Jakub. O jejich výhře dva miliony korun rozhodli diváci prostřednictvím mobilní aplikace. Závěrečný večer nabídl vyhlášení celkového pořadí a symbolický prstýnek pro jeden z finálových párů. Návrat bývalých účastníků
Finálový večer zahájil videoklip s písní Love is in the Air, ve kterém vystoupily všechny tři finálové páry. Moderátorka
následně přivítala bývalé soutěžící, kteří zaplnili balkon vily. Mezi hosty seděli i Julie s Pepem, kteří vilu opustili těsně před finále. Na místo dorazili také rodinní příslušníci finalistů a účastníci předchozích ročníků pořadu. Zorka pak vyzpovídala moderátory letošního Love Castu Kiki a Traba, Denisu a Kryštofa nebo rodiče Lauru a Martina. Ve vile nechyběli ani loňští vítězové Patricie s Honzim. Zorka Hejdová Prstýnek jako příslib do budoucna
Tři finálové páry ve složení Cynthia s Jakubem, Viki s Honzou a Amélie s Ondřejem si během večera připomněly svou cestu soutěží. Účastníci si navzájem přečetli dopisy a vyslechli si vzkazy od svých nejbližších. Honza na závěr svého listu vytáhl prstýnek jako symbolický slib společné budoucnosti s Viki. V konečném hlasování diváků se tato dvojice umístila na třetím místě.
Rozhodnutí s obálkami
Ve finálovém souboji nakonec získali nejvíce diváckých hlasů Cynthia a Jakub. Na vítěznou dvojici čekala tradiční zkouška důvěry. Cynthia si vylosovala obálku s finanční odměnou dva miliony korun a zvolila si lásku. Večer zakončil společný tanec.
„Já jsem absolutně nečekala, že bychom mohli vyhrát. Věděla jsem, že si v Love Islandu mohu najít lásku, a s tím jsem i do této show šla,“ řekla Cynthia v dílu bezprostředně po vyhlášení. Její partner Jakub dodal, že sdílí stejné pocity a poděkoval divákům za hlasy. Cynthia a Jakub, Love Island 2026 Finále, FOTO: distr. TV Nova Hodnocení celého ročníku
Showrunnerka pořadu Kateřina Pavlík uvedla, že letošní série nabídla dramata až do konce. K průběhu se vyjádřila také moderátorka Zorka Hejdová.
„Tato série byla úplně jiná než ty předchozí, nabídla nečekané zvraty a dramata, jaká jsme v show dosud nikdy neměli a nemuseli řešit,“ zhodnotila letošní ročník Zorka Hejdová. Podle ní nebylo důležité, kdo vyhraje, protože všechny tři finálové páry představují silné dvojice.
Finálový díl šesté řady
odvysílala televize Nova v pondělí 2. listopadu večer. Love Islandu Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (TV Nova).