Policisté kontrolovali D6 u Sokolova. Řidič nadýchal 1,70 promile

Policisté kontrolovali D6 u Sokolova. Řidič nadýchal 1,70 promilePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Policisté kontrolovali D6 u Sokolova. Řidič nadýchal 1,70 promileZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 15.10.2026 16:00
Karlovarský kraj společně s bavorskými okresy Wunsiedel im Fichtelgebirge a Tirschenreuth připravuje...
V Sokolově se na koalici domluvily Sokolov na plný úvazek (STAN a nezávislí) s Hnutím pro město Sokolov...
Dotace města Sokolova pomohla Hasičskému záchrannému sboru Karlovarského kraje pořídit nový velitelský...
Karlovy Vary povede koalice ANO, Karlovaráků a ODS. Zástupci stran dnes podepsali memorandum o spolupráci....
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →