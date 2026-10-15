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Policisté kontrolovali D6 u Sokolova. Řidič nadýchal 1,70 promile

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Více než 550 vozidel a přibližně 300 lidí zkontrolovali policisté během noční dopravně bezpečnostní akce na dálnici D6 u Sokolova. Odhalili téměř 30 přestupků, dva cizince, kteří na území Česka pobývali nelegálně, i řidiče pod vlivem alkoholu a drog.
Policisté kontrolovali D6 u Sokolova. Řidič nadýchal 1,70 promile

Policisté kontrolovali D6 u Sokolova. Řidič nadýchal 1,70 promile

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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