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Karlovarský kraj pomůže obcím s výběrem poplatků za ubytování

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Karlovarský kraj pomůže menším obcím s výběrem poplatků za ubytování. Zejména menší obce často vybírají jen nízký poplatek a nemají dostatek personálu na kontroly.
Karlovarský kraj pomůže obcím s výběrem poplatků za ubytování

Karlovarský kraj pomůže obcím s výběrem poplatků za ubytování

Zdroj: město Karlovy Vary
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.11.2026 17:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

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