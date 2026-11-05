Karlovarský kraj pomůže obcím s výběrem poplatků za ubytování

Karlovarský kraj pomůže obcím s výběrem poplatků za ubytováníPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Karlovarský kraj pomůže obcím s výběrem poplatků za ubytováníZdroj: město Karlovy Vary
Článek byl publikován 05.11.2026 17:00
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