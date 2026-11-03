Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Čtyři stovky studentů podpořily v Plzni stávku České televize a Českého rozhlasu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stávku zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu podpořili studenti Západočeské univerzity v Plzni. Na shromáždění v areálu kampusu jich dorazily přes čtyři stovky. Mnozí z nich pak pokračovali na náměstí T. G. Masaryka, kde měli své stánky právě pracovníci obou veřejnoprávních médií.
Čtyři stovky studentů podpořily v Plzni stávku České televize a Českého rozhlasu

Čtyři stovky studentů podpořily v Plzni stávku České televize a Českého rozhlasu

Zdroj: Zuzana Pešková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.11.2026 13:10

Reklama
Další články z Plzeňská Drbna
Na padesátce letěl řidič Superbu rychlostí 138 km/h centrem města. V autě měl tři kamarády
Na padesátce letěl řidič Superbu rychlostí 138 km/h centrem města. V autě měl tři kamarády
Fotopast zachytila neobvyklé chování vlka, překvapil i samotné přírodovědce
Fotopast zachytila neobvyklé chování vlka, překvapil i samotné přírodovědce

Nezvyklé chování divokého vlka zachytila fotopast neziskové organizace Alka Wildlife v Pošumaví. Na záznamu...

Kateřina se vyhýbá nástupu do vězení, podle policie se může ukrývat na Plzeňsku
Kateřina se vyhýbá nástupu do vězení, podle policie se může ukrývat na Plzeňsku

Policisté pátrají po osmadvacetileté ženě, která se vyhýbá nástupu do vězení. Lounští kriminalisté vydali...

Před policisty ujížděl dvoustovkou přes dva kraje. Zběsilou jízdu ukončila děsivá havárie
Před policisty ujížděl dvoustovkou přes dva kraje. Zběsilou jízdu ukončila děsivá havárie

Dvěstěkilometrovou rychlostí ujížděl před policejní hlídkou řidič Volkswagenu. Opravdu divoká honička vedla...

Startuje stavba unikátního samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži
Startuje stavba unikátního samoobslužného gondolového mostu přes řeku Mži

Startují práce na stavbě unikátního transbordéru, což je samoobslužný gondolový most, který v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

Všechny články tohoto autora →
Plzeňská Drbna
Další články z kategorie Plzeňský kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníPlzeňský kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.