Oranžová zrnka v sáčku za třicet korun vypadají nenápadně. Přesto podle databáze amerického ministerstva zemědělství USDA obsahuje 100 gramů syrové červené čočky 23,91 g bílkovin. Suché bílé fazole mají 23,4 g a zelený půlený hrách 23,1 g. Čočka tak oba tradiční pilíře české luštěninové kuchyně předstihne zhruba o půl gramu, respektive o osm desetin. Z těch čísel ovšem vychází jen polovina příběhu. Druhá polovina se odehrává v hrnci a v zažívacím traktu. Loupaná červená čočka se obejde bez namáčení, změkne rychleji než většina luštěnin a voda, ve které se vaří, z ní může odnést i část látek, kvůli kterým se lidé fazolím vyhýbají.
Bílkoviny ve 100 gramech: červená čočka předběhne fazole i hrách
Pro férové porovnání je potřeba měřit stejným metrem, tedy suchou syrovou surovinu na 100 gramů. V takovém žebříčku vypadá postavení běžných luštěnin takto:
Luštěnina (suchá, 100 g) Bílkoviny Vláknina Sója 36,5 g 9,3 g Lupina 36,2 g 18,9 g Bob (fava) 26,1 g 25 g Červená čočka 23,9 g 10,8 g Bílé fazole 23,4 g 15,2 g Zelený půlený hrách 23,1 g 22,2 g Cizrna 20,5 g 12,2 g
Z luštěnin, které se v českých domácnostech skutečně vaří, vychází červená čočka nejlépe. Cizrnu převyšuje o víc než tři gramy. Sója, lupina a bob ji sice předčí, jenže do běžného nákupu patří jen okrajově. Sója a lupina mizí hlavně v průmyslových výrobcích a specializované výživě. Bob zase zůstává v tuzemské kuchyni spíš kuriozitou, navíc citlivým lidem hrozí favismus, dědičná reakce na látky v bobech.
Srozumitelnější než suché gramy je hotový talíř. Podle
Harvardovy fakulty veřejného zdravotnictví obsahuje šálek vařené čočky přibližně 18 g bílkovin a 15 g vlákniny. Porce o hmotnosti zhruba 200 gramů tak dodá podobné množství bílkovin jako tři vejce. Za zmínku stojí také vláknina: loupaná červená čočka jí má v tabulkách USDA 10,8 g, tedy prakticky stejně jako čočka se slupkou (10,7 g). Sedm minut varu a hotovo: kde se dá červená čočka využít
Nutriční převaha by měla malou cenu, kdyby luštěnina skončila zapomenutá v kredenci. Nejvíc bodů ale červená čočka sbírá právě v kuchyni. Harvard Health uvádí, že se oranžová a červená čočka vaří zhruba pět až sedm minut a namáčet ji není třeba. U fazolí přitom vaření obvykle začíná už večer předtím mísou s vodou.
Odstraněné osemení a rozpůlená zrna mají ještě jeden důsledek. Čočka se při vaření rozpadá a houstne v krémovou hmotu, což se dá obrátit ve výhodu. Do české kuchyně zapadne mnoha způsoby:
polévka zahuštěná samotnou čočkou, bez jíšky, krém z mrkve a červené čočky, kaše s majoránkou a smaženou cibulkou, pomazánka s pažitkou na chleba, gulášová polévka, kde čočka zastoupí mouku.
Kdo potřebuje zrna pevná, třeba do salátu nebo k čočce nakyselo, sáhne raději po hnědé či zelené čočce se slupkou. Ta si tvar podrží.
Rozpočet přitom netrpí. V listopadových letácích se červená čočka objevuje v Penny, Albertu, Bille, Kauflandu i Tescu a rovněž na e-shopu Košík.cz. Nejlevnější nabídky začínají na 24,90 Kč za půlkilový sáček, což dělá necelých 50 Kč za kilogram. Albert prodává loupanou variantu za 35,90 Kč, Košík nabízí loupanou celou čočku Lagris za 29,90 Kč. Talíř s osmnácti gramy bílkovin tak vyjde na pár korun. Podle nás právě spojení nízké ceny s rychlou přípravou rozhoduje, zda se luštěnina na stůl dostane každý týden, nebo jen jednou za čas.
Proč luštěniny nadýmají a jak pomůže loupání i slitá voda
Za nepříjemnými plyny stojí skupina cukrů zvaná rafinózové oligosacharidy, konkrétně rafinóza, stachyóza a verbaskóza. Lidské tenké střevo postrádá enzym alfa-galaktosidázu, který by je dokázal rozštěpit. Cukry proto doputují nezměněné až do tlustého střeva. Tam se jich ujmou bakterie, fermentují je a uvolňují oxid uhličitý, vodík i metan.
Slupka a zpracování zrna na tom mají svůj podíl. Studie Sivy a kolegů z roku 2018 sledovala, jak loupání, půlení a vaření mění obsah těchto sacharidů v různých typech čočky. Výrazný pokles rafinózových oligosacharidů i fruktooligosacharidů zaznamenala u loupané půlené červené čočky. U ostatních sledovaných forem se jejich obsah tolik nezměnil.
Druhou páku drží v rukou kuchař. Australská
Monashova univerzita, světová autorita na dietu s nízkým obsahem FODMAP, vysvětluje, že se tyto oligosacharidy rozpouštějí ve vodě. Při vaření červené čočky do ní přecházejí a voda, kterou slijeme, jich část odnese pryč. Pro citlivé žaludky z toho plyne jednoduchý postup: zrna před vařením propláchnout, vařit v dostatku vody doměkka, vývar slít a čočku dochutit až potom, přikořenit kmínem, majoránkou, fenyklem nebo zázvorem.
Konzervované luštěniny je vhodné scedit a důkladně opláchnout, čímž ubude i soli. Střevo se navíc postupně přizpůsobí. Studie z odborného časopisu Nutrition Journal sledovala dospělé, kteří denně snědli půl hrnku fazolí. Zvýšenou plynatost v prvním týdnu hlásilo nejvýš 45 % účastníků. U sedmi z deseti lidí, které potíže trápily, odezněly během druhého až třetího týdne. U malé části strávníků přetrvaly déle.
Opatrnost se vyplatí u syndromu dráždivého tračníku. Podle přepisů laboratorních testů Monashovy univerzity vychází porce s nízkým obsahem FODMAP u vařené červené čočky na 23 gramů, certifikační organizace FODMAP Friendly připouští 46 gramů. V eliminační fázi diety je rozumné začít u nižšího čísla a toleranci zkoušet postupně. Zvláštní skupinu tvoří lidé s chronickým onemocněním ledvin. IKEM v tabulce bezfosfátové diety řadí luštěniny včetně čočky mezi nevhodné potraviny, a jelikož se doporučení liší podle stadia nemoci, patří rozhodnutí do ordinace nefrologa nebo nutričního terapeuta.
Talíř čočky jako tichý pomocník seniorů
S věkem roste potřeba bílkovin, chuť k jídlu však klesá. Evropská společnost pro klinickou výživu ESPEN doporučuje v doporučeném postupu z roku 2022 starším lidem alespoň 1 gram bílkovin na kilogram tělesné hmotnosti denně.
Věstník Ministerstva zdravotnictví počítá u zdravých seniorů nad 65 let s rozmezím 1,0 až 1,2 g na kilogram, u akutně či chronicky nemocných dospělých s 1,2 až 1,5 g.
Sedmdesátikilový senior by tak měl denně přijmout zhruba 70 až 84 gramů bílkovin. Talíř vařené červené čočky jich obstará kolem 18 gramů, tedy zhruba čtvrtinu spodní hranice. Na jediné jídlo slušný výsledek.
Mnoho starších lidí doporučených hodnot přesto nedosahuje. Systematický přehled publikovaný v roce 2025 spojuje nižší příjem bílkovin u lidí nad 65 let se skromnějšími příjmy, horší pohyblivostí, problémy se zuby a slabou chutí k jídlu. Roli může hrát i život o samotě, zejména u mužů. Červená čočka přitom míří přesně na tato slabá místa. Kousat ji skoro není třeba, protože se rozvaří do kaše či krému, peněženku nezatíží a u plotny vyžaduje jen pár minut.
Vhodným partnerem je pečivo nebo rýže. Luštěniny bývají bohaté na lysin a chudší na sirné aminokyseliny, obiloviny to mají přesně obráceně. Čočková polévka s krajícem chleba nebo pomazánka na celozrnném rohlíku tak bílkoviny vzájemně doplní, přičemž stačí, když se obě složky během dne potkají v jídelníčku, nemusí ležet na jednom talíři. Český nemocniční dietní standard doporučuje zařadit luštěniny aspoň dvakrát týdně. Pro seniora to může znamenat polévku v úterý a pomazánku ke svačině v pátek.
Rozdíl v bílkovinách oproti fazolím a hrachu se pohybuje v desetinách gramu a záznam USDA se týká červené čočky obecně, bez výslovného označení „loupaná“. Podle dat z roku 2019 loupání u červené čočky snižuje obsah rafinózy a stachyózy jen o jednotky procent, zatímco verbaskózy naopak přibývá. Limity FODMAP pocházejí z přepisů placené aplikace Monashovy univerzity a uvedené ceny z listopadových akčních nabídek, nikoli z dlouhodobého průměru.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková