Česko čeká skok z podzimu do zimy. Nejvíc sněhu může přinést čtvrtek
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Česko čeká skok z podzimu do zimy. Nejvíc sněhu může přinést čtvrtekZdroj: Wikimedia Commons
Článek byl publikován 23.11.2026 08:12
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