V Královéhradeckém kraji sněží, na horách by mohlo napadnout až deset cm
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V Královéhradeckém kraji sněží, na horách by mohlo napadnout až deset cmZdroj: Daniel Jurica/KRNAP
Článek byl publikován 23.11.2026 07:44
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