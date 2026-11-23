První sníh. Některé úseky na Vysočině jsou namrzlé, od rána se stalo osm nehod
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První sníh. Některé úseky na Vysočině jsou namrzlé, od rána se stalo osm nehodZdroj: Martin Singr
Článek byl publikován 23.11.2026 07:36
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