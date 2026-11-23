O současné telefonní mánii jsem už toho napsal dost. Když jsem ale venku, ve městě, stále se podvědomě dívám po lidech, hlavně po těch mladších, sleduji, jak jsou oblečení, i jak se často chovají a co asi hledají ve svých telefonech.
Je mi jasné, že je to trochu ujeté, ale občas mne při tom napadne vhodné téma pro nový článek do mé příští knihy.
Asi jsem s tím už trapný, ale představuji si při tom, jaká bude asi naše budoucnost. Před pár dny jsem šel na autobus a na zastávce čekalo šest osob. Dva, úplně malí kluci, dva senioři a pak nějaká rodina. Všichni měli v rukou telefony a jejich prsty pilně kmitaly po klávesnicích svých přístrojů. Za chvíli tam přišly i dvě mladší ženy a ty si hrály s telefony i při chůzi. Nevím, co na nich pořád sledují, ptát se jich nebudu.
Telefonní mánii propadají občas i senioři, viz můj článek o hospůdce Gambáč, kam chodím na víno a na sport v televizi. Do Gambáče chodím asi dvakrát týdně. Dnes jsem se doma docela nudil, tak jsem opět vyrazil do své oblíbené hospůdky.
Přišel jsem docela brzy, v celé hospodě byli pouze tři lidé. Postupně ale přicházeli další, všechno známé seniorské tváře. Štamgasti. Je zajímavé, že ještě než dostali pivo, své obvyklé pití, vytáhli z kapes své telefony a začali si s nimi hrát. Všichni, bez výjimky. Až na jednoho. A skoro všichni byli už v seniorském věku.
Nevím, proč mne tyto okamžiky stále provokují a vzrušují. Asi se budu muset od tohoto sledování oprostit, nebo mne to může i duševně poznamenat. Je to, holt, obraz dnešní doby. Kupodivu, mne pozdravil pouze jeden člověk, a to ten, co ode mne před časem dostal moji knihu. A není to senior.
Já jsem si pro jistotu do svého telefonu nenahrál internet, protože mi bohatě stačí domácí počítač. Nehodlám se v žádném případě připojit do onoho uniformního telefonního stáda. Nic tím nezískám a ani nic neztratím.
V této souvislosti zde uvedu myšlenku známého egyptologa a vědce profesora Bárty, kterou uvedl ve své knize Civilizační fórum. Tato jeho myšlenka zcela konvenuje s mým názorem na stále trvající problémy civilizačního vývoje.
„To, co přivedlo společnost a civilizaci na vrchol, obvykle způsobí i jejich krizi“
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Profesor Miroslav Bárta
publikace „Civilizační fórum“.