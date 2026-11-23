Kulichův gól nebyl jen dobrý start
Jiří Kulich poslal Buffalo do vedení už ve čtvrté minutě. Po chybě v rozehrávce Tampy získal puk a zakončil z prostoru levého kruhu. Pro českého útočníka to byl druhý výrazný večer po sobě: už proti Floridě skóroval a podle klubových údajů si vytvořil řadu střeleckých příležitostí. Na ledě Tampy přidal ke gólu ještě asistenci, takže zakončil utkání s bilancí 1+1.
Kdyby se článek soustředil pouze na český zásah, rychle by skončil. Podstatnější je, že Kulich nebyl jediným hráčem mimo dvě zavedené střelecké opory, který se proti Lightning prosadil. Buffalo potřebuje, aby soupeř nemohl všechny obranné síly soustředit pouze na nejproduktivnější duo.
Thompson a Quinn mají příliš velký díl práce
Klubový rozbor před utkáním upozorňoval na vysoký podíl gólů Tage Thompsona a Jacka Quinna na celkové produkci Sabres. Jsou to hráči, od kterých se góly očekávají. Thompson ostatně na ledě Tampy přidal další dva, Quinn se také prosadil. Problém nastává ve chvíli, kdy se jejich úspěšnost sníží a zbytek týmu nedokáže zareagovat.
Tampa do zápasu vstupovala jako mužstvo s velmi silnou domácí bilancí. Buffalo přesto vyhrálo 6:2. Kromě Thompsona a Quinna skórovali Kulich, Östlund a Benson. A právě tato jména jsou podstatná pro další vývoj Sabres: mladší hráči se musejí postupně změnit z doplňků sestavy na někoho, kdo dokáže pravidelně přispívat k výsledku.
Výhra ukázala rozložení rolí
Zach Benson měl celkem tři body, Noah Östlund přidal gól a asistenci. Kulichův první zásah přinutil Tampu dohánět a otevřel prostor pro další tlak Buffala. Když Kučerov v přesilovce vyrovnal, Sabres se nerozpadli; další góly přišly ve druhé třetině. Na druhém konci hřiště Ukko-Pekka Luukkonen pochytal 29 střel a získal sté vítězství v NHL.
Důležitá je i brankářská rovina. Širší ofenzivní produktivita nemá takovou cenu, pokud mužstvo každou chybu zaplatí gólem. Luukkonen zvládl i nebezpečné situace proti Kučerovovi a pomohl Buffalu udržet vedení. Spolu s góly od více formací tak vznikla kombinace, která předtím Sabres při výsledkových potížích chyběla.
Jedna neděle neukončila všechny problémy
Buffalo dokončilo šestizápasový venkovní úsek s bilancí 2–3–1. Ani vysoké vítězství nad soupeřem, který doma téměř neprohrával, není důkazem trvalé změny. Aby šlo o skutečný trend, musejí podobné příspěvky přicházet v dalších zápasech a proti různým soupeřům. To je také nejpodstatnější otázka pro Kulichův další vývoj.
Český útočník nemusí v každém utkání dávat gól. Pokud však dokáže pravidelně vytvářet šance, získávat puky v nebezpečných zónách a pomáhat spoluhráčům do zakončení, stane se pro Buffalo hodnotnějším hráčem, než ukáže jediná kolonka ve statistice. Právě o to Sabres potřebují usilovat: aby za Thompsonem a Quinnem nebyla prázdná střelecká mapa.
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1. Buffalo Sabres – rozložení produktivity; 2. NHL – report zápasu Tampa/Buffalo; 3. Buffalo Sabres – klubové shrnutí.