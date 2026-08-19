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Tlusté bílé larvy v záhonu nepodceňujte. Některé mohou během sezony poškodit kořeny rostlin

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Bílá larva stočená do písmene C ještě neznamená katastrofu. Rozhoduje, co přesně jste vykopali, a kde.
Tlusté bílé larvy v záhonu nepodceňujte. Některé mohou během sezony poškodit kořeny rostlin

Tlusté bílé larvy v záhonu nepodceňujte. Některé mohou během sezony poškodit kořeny rostlin

Zdroj: Foto: Awewewe - CC BY-SA 4.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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