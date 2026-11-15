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Plzeňský kraj koupil synagogu v šumavských Hartmanicích, otevře ji veřejnosti

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Plzeňský kraj koupil od soukromých majitelů Horskou synagogu v šumavských Hartmanicích. Nejvýše položená synagoga v ČR, která je 20 let kulturní památkou, je v centru města naproti škole. V sezoně památek tam kraj bude pořádat každodenní prohlídky.
Plzeňský kraj koupil synagogu v šumavských Hartmanicích, otevře ji veřejnosti

Plzeňský kraj koupil synagogu v šumavských Hartmanicích, otevře ji veřejnosti

Zdroj: Horská synagoga Hartmanicích
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.11.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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