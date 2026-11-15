Plzeňský kraj koupil synagogu v šumavských Hartmanicích, otevře ji veřejnosti

Novinářům to řekl krajský radní Libor Picka (STAN). Dřívější ruinu, které hrozil zánik, se v roce 2006 podařilo obnovit občanskému sdružení Památník Hartmanice založenému pražským vydavatelem Michalem Klímou.
"Synagoga fungovala. My jsme přispívali na její provoz. A tak přišel majitel, že by nám ji prodal. Je to logický krok, protože máme Muzeum Dr. Šimona Adlera v nedaleké Dobré Vodě (součást Hartmanic), které patří našemu Muzeu Šumavy v Sušici," řekl Picka. Muzeum v Dobré Vodě, založené před 29 lety, je památníkem zdejšímu rodákovi, významnému židovskému historikovi a rabínovi, který byl zavražděn v roce 1944 v Osvětimi. Přibližuje život jeho rodiny a historii židovských komunit, synagog a hřbitovů v pohraničí.
"Před rokem 1989 byla na spadnutí. Všechno bylo shnilé a propadané. Teď měla 20 let výročí od rekonstrukce. Vlastnil ji pan Klíma, který se teď domluvil, že ji kraji prodá. Šindelový dům je u hotelu Vintíř," uvedl starosta Hartmanic Pavel Valdman (SNK Hartmanice 2026).
Podle šéfa krajského odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Josefa Kuželky kraj synagogu koupil za necelé dva miliony korun. "Část byla za nemovitost a část za vybavení, jako jsou liturgické věci. Koupili jsme ji od manželů Klímových, provozovatelem byl spolek," řekl. Klímovi chtěli podle něj zachovat odkaz synagogy a uvědomovali si, že už nebudou údržbu objektu zvládat. Cena byla proto formální, odhad se pohyboval mezi pěti šesti miliony korun. Podle Kuželky dostal Klíma na opravu významné státní prostředky.
Synagoga dává podle Kuželky s Muzeem dr. Šimona Adlera dohromady příběh a průvodcovská, edukační a další činnost teď bude podstatně bohatší. V hlavní sezoně tam bude průvodce každý den.
"Provoz synagogy byl významně krytý z naší dotace, spolku jsme dávali až nějakých pět set tisíc," řekl Kuželka. Objekt je v dobrém stavu. "Díky tomu, že byl schovaný v zástavbě, tak unikl pozornosti. Lokální opravy, třeba střechy, tam budou muset proběhnout," uvedl.
Synagogu i muzeum v Dobré Vodě navštěvují potomci rodiny Adlerů, kteří nedávno v muzeu zaplatili rezidenční byt pro badatele. Koncem října přijelo do Hartmanic 53 členů rodiny Adlerů z Izraele. "Jejich předkové pocházejí z Dobré Vody. Syn Šimona Adlera Matitjahu v roce 1990 navštívil tehdejšího starostu a dohodli se, že tady udělají muzeum. Výrazně se zapojilo ministerstvo kultury," řekl Valdman.