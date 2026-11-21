Kvůli rodině se lékař letos vrátil do Čech a do Rokycan. Během posledních let působil ve vyhlášeném ortopedickém centru a na úrazové chirurgii v saském Schönecku a Adorfu. Nedávno se stal výraznou lékařskou posilou Rokycanské nemocnice.
„Do ambulance přicházejí pacienti s různými potížemi. Mladší nejčastěji po úraze s bolestmi, omezenou hybností nebo nestabilitou kloubů. Řešíme u nich ale i neúrazové potíže, jako jsou skolióza páteře, ploché nohy a jiné. S přibývajícím věkem začínají pak převládat potíže degenerativního původu, tedy že se stav a funkce zhoršují postupně. Tito pacienti si stěžují na bolesti v oblasti kolen, kyčlí, ramen a zad. A často chodí i s takzvaným tenisovým loktem, patními ostruhami či vbočeným palcem u nohy,“ popisuje nejčastější pacienty ortopedické ambulance Roman Weber.
Pokud je to možné, snaží se lékař nejprve řešit potíže konzervativně, například vhodnou rehabilitací, ortézami, aplikací obstřiků či speciální kloubní výživy. Aplikuje také kyselinu hyaluronovou, která funguje jako kloubní lubrikant (viskosuplementace). Zlepšuje skluz chrupavky, tlumí nárazy, zmírňuje zánět i bolest a pomáhá vyživovat kloub. „Aplikaci do kloubních štěrbin či ke šlachám provádíme pod ultrazvukem, aby směřovala přímo do místa potíží a byla co nejefektivnější,“ vysvětluje Roman Weber.
V případě, kdy je konzervativní léčba nedostatečná nebo není vzhledem k charakteru potíží vhodná, přistupuje k operačnímu řešení. S kolegy upřednostňují artroskopie, při kterých se místo velkého řezu provádějí zpravidla dva asi centimetrové řezy. Přes ně se zavádí kamera se světlem a specializované chirurgické nástroje, kterými lékař provede potřebný zákrok přímo uvnitř kloubu. Pro pacienta jde o méně bolestivé řešení, které přináší rychlejší hojení, jen nepatrné jizvy a výrazně rychlejší návrat k běžnému pohybu. S tímto typem zákroků má ortoped bohaté zkušenosti právě ze specializovaných německých klinik.
Předností chirurgické péče v Rokycanské nemocnici je kromě maximální snahy o šetrná řešení také individuální přístup k pacientovi. O toho pečuje od prvního kontaktu a vyšetření až po případné operační řešení a pooperační kontroly jeden lékař nebo menší tým lékařů, kteří svého pacienta dobře znají. Platí to nejen u ortopedických potíží, ale i u celé řady chirurgických výkonů. „Pacienta provází lékař nebo malý tým celou jeho léčbou,“ doplňuje ortoped.
Do ordinace za ním chodí pacienti často z chirurgických ambulancí nebo s doporučením od praktického lékaře. Objednat se ale mohou i lidé bez doporučení, kteří mají výše popsané potíže. Rezervace jsou možné telefonicky, čekací lhůty na vyšetření jsou v řádu dvou až tří týdnů.
Kromě standardních ortopedických výkonů spolupracuje Roman Weber také při traumatologických operacích, včetně řešení komplikovaných zlomenin nebo jiných postižení v oblasti kloubů. Jeho zkušeným kolegou z Rokycanské nemocnice je Václav Mikolášek, který své rozsáhlé zkušenosti získával nejen ve FN Plzeň, ale i na dalších klinických pracovištích v Praze a Moravskoslezském kraji.