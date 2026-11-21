Od čtvrtka lidé z celého Česka sledovali prostřednictvím článků na Plzeňské Drbně napínavý boj o záchranu mladé labutě. Při sběru potravy na Borské přehradě v Plzni se jí na spodní čelist zobáku navlékl plastový kroužek z lahve a pevně se tam zachytil. Nutil ji neustále polykat a labuť ho sama bez lidské pomoci nemohla ze zobáku sundat. Cizí těleso ji navíc děsilo a marně se snažila kroužku zbavit. Nemohla přijímat potravu ani potopit hlavu. Plastový kroužek přes spodní čelist zobáku, zachycený přes jazyk, neumožňoval zvířeti zavřít zobák, a tím pádem ani odfiltrovat vodu a polknout sousto. Nemohla ani potopit hlavu, protože by se utopila.
Ztroskotaly dva předchozí pokusy o odchyt labutě metodou doskoku, a to ve čtvrtek i v pátek. Druhý pokus už málem vyšel. Zkušená chytačka Gábina Křížová už labuť chytila, i když sama skončila pod vodou. Labuť se ale vzepřela křídly o vodní hladinu a expertka na odchyt ji už nedokázala udržet. Situaci navíc komplikovala skutečnost, že labuť je velmi ostražitá a dobře si pamatuje osoby, které se ji už pokusily v zájmu jejího zdraví odchytit. Chytači se proto při svých pokusech různě maskují čepicemi, mění barvu oblečení a hlavně nemluví. Labuť zná jejich hlas i gesta. Existovalo také nebezpečí, že vyplašená labuť odletí pryč z přehrady na neznámé místo, což by pro ni byl rozsudek smrti.
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Třetí záchranná akce odstartovala v sobotu hned za rozbřesku. Labutí rodinu se podařilo přilákat na potravu. Ke břehu s ostatními připlula i labuť s kroužkem na zobáku, i když sama kvůli svému hendikepu žrát nemohla. Na břehu už čekali v převlecích Karel Rada s Gábinou Křížovou. Domlouvat se mezi sebou nemohli. A měli jen jeden pokus. „První skočil po labuti na poměrně velkou vzdálenost Karel Rada a strhnul ji pod sebe. Za ním skočila šipku i Gábina, které se podařilo bránící se labuť přidržet a hlavně ji udržela. Oba se vykoupali v ledové vodě, ale labuť dostali bezpečně na břeh,“ řekl pro Plzeňskou Drbnu šéf záchranné stanice Karel Makoň.
Gábina si při odchytu labutě rozrazila ret a tekla jí krev. Zároveň jí tekly dojetím slzy. Nejen ona měla obrovskou radost z toho, že se labuť povedlo chytit. A pak už to bylo opravdu rychlé. „Kroužek šel ze zobáku stáhnout úplně hladce jako prstýnek. Žádné zranění neměla. Vzápětí jsme už labuť mohli vypustit zpět na hladinu,“ konstatoval rovněž velmi spokojený Karel Makoň. „Máme na svém kontě za 34 let fungování plzeňské záchranné stanice živočichů 4000 úspěšně odchycených labutí. Nikdo v Česku není v tomto lepší,“ dodal hrdě Makoň.
Pro Plzeňskou Drbnu prozradil i zbývající plán, který ještě měli záchranáři v záloze, ale který nakonec nemuseli zkoušet. „Chtěli jsme v noci za tmy zkusit přijet na kajaku ke spícím labutím, tu s kroužkem na zobáku bychom se pokusili oslnit pomocí halogenové baterky a následně ji odchytili. Ale naštěstí to nebylo nutné,“ dodal Makoň.